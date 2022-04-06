Индия осудила массовое убийство в Буче и призвала провести расследование, но избежала упоминания России в качестве ответственной

Индия была «глубоко» обеспокоена резней в Буче на Украине, которую она «решительно» осудила, не упомянув предполагаемую причастность России или Москвы к убийствам, вновь напомнив о своем «нейтралитете» в конфликте.
«Я хочу сказать, что мы глубоко обеспокоены сообщениями и решительно осуждаем произошедшие убийства», — заявил министр иностранных дел Индии Субрахманьям Джаишанкар во время выступления перед парламентом.
«Это крайне серьезный вопрос и мы поддерживаем призыв к независимому расследованию», - сказал он, позицию, уже выраженную азиатской страной во вторник перед Советом Безопасности ООН.
Город Буча, расположенный примерно в 60 километрах от Киева, был оккупирован российскими войсками в течение нескольких недель осады столицы, и изображения массовых захоронений и трупов на улицах распространялись после вывода вторгшихся войск во время нынешнего отступления России на восток Украины.
Джаишанкар отметил, что Индия «продолжает настаивать на немедленном прекращении военных действий и прекращении насилия», а также на мирных переговорах между Украиной и Россией, «в том числе на президентском уровне».
«Если Индия выбрала сторону, то это сторона мира», - заявил министр иностранных дел, повторяя позицию нейтралитета Нью-Дели с тех пор, как Москва начала вторжение в Украину, которое она избегает осуждения.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди в среду выступил в защиту позиции Индии перед лицом критики со стороны международного сообщества.
«В то время, когда мир разделен на два блока, Индия может занять независимую позицию в защиту человечества. Индия сохранила свои национальные интересы на переднем крае», - сказал Моди, согласно заявлениям, собранным национальной газетой Indian Express, во время мероприятия.
Хотя Индия призывала к прекращению огня и диалогу, она воздержалась при голосовании в ООН, осуждая вторжение в Россию или возлагая на нее ответственность за гуманитарный кризис.
Нью-Дели также принял министра иностранных дел России Сергея Лаврова на прошлой неделе, а южноазиатская страна заявила после его прохождения, что продолжит покупать нефть у России, несмотря на международные санкции и давление с целью изоляции Москвы.
Россия — исторический союзник Индии и один из основных поставщиков военной техники для южноазиатской страны.
(С информацией из EFE)
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