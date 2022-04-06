Индия осудила массовое убийство в Буче и призвала провести расследование, но избежала упоминания России в качестве ответственной

Russia's President Vladimir Putin shakes hands with India's Prime Minister Narendra Modi ahead of their meeting at Hyderabad House in New Delhi, India, December 6, 2021. REUTERS/Adnan Abidi

Индия была «глубоко» обеспокоена резней в Буче на Украине, которую она «решительно» осудила, не упомянув предполагаемую причастность России или Москвы к убийствам, вновь напомнив о своем «нейтралитете» в конфликте.

«Я хочу сказать, что мы глубоко обеспокоены сообщениями и решительно осуждаем произошедшие убийства», — заявил министр иностранных дел Индии Субрахманьям Джаишанкар во время выступления перед парламентом.

«Это крайне серьезный вопрос и мы поддерживаем призыв к независимому расследованию», - сказал он, позицию, уже выраженную азиатской страной во вторник перед Советом Безопасности ООН.

Город Буча, расположенный примерно в 60 километрах от Киева, был оккупирован российскими войсками в течение нескольких недель осады столицы, и изображения массовых захоронений и трупов на улицах распространялись после вывода вторгшихся войск во время нынешнего отступления России на восток Украины.

Serhii Lahovskyi, de 26 años, llora junto al cuerpo de su amigo Ihor Lytvynenko, que según los residentes fue asesinado por soldados rusos, después de que lo encontraran junto al sótano de un edificio, en medio de la invasión rusa de Ucrania en Bucha, Ucrania 5 de abril de 2022. REUTERS/Zohra Bensemra REUTERS

Джаишанкар отметил, что Индия «продолжает настаивать на немедленном прекращении военных действий и прекращении насилия», а также на мирных переговорах между Украиной и Россией, «в том числе на президентском уровне».

«Если Индия выбрала сторону, то это сторона мира», - заявил министр иностранных дел, повторяя позицию нейтралитета Нью-Дели с тех пор, как Москва начала вторжение в Украину, которое она избегает осуждения.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в среду выступил в защиту позиции Индии перед лицом критики со стороны международного сообщества.

«В то время, когда мир разделен на два блока, Индия может занять независимую позицию в защиту человечества. Индия сохранила свои национальные интересы на переднем крае», - сказал Моди, согласно заявлениям, собранным национальной газетой Indian Express, во время мероприятия.

FOTO DE ARCHIVO: El primer ministro de la India, Narendra Modi, saluda hacia la multitud mientras se marcha tras el desfile del Día de la República en Nueva Delhi, India, el 26 de enero de 2022. REUTERS/Adnan Abidi REUTERS

Хотя Индия призывала к прекращению огня и диалогу, она воздержалась при голосовании в ООН, осуждая вторжение в Россию или возлагая на нее ответственность за гуманитарный кризис.

Нью-Дели также принял министра иностранных дел России Сергея Лаврова на прошлой неделе, а южноазиатская страна заявила после его прохождения, что продолжит покупать нефть у России, несмотря на международные санкции и давление с целью изоляции Москвы.

Россия — исторический союзник Индии и один из основных поставщиков военной техники для южноазиатской страны.

(С информацией из EFE)

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ:



