В мастерской в Кали они превращали травматическое оружие в летальное оружие

Военнослужащие столичной полиции Сантьяго-де-Кали в разгар контроля, проводимого для борьбы с преступностью в столице Долины, проложили пространство, где был найден человек, который, как утверждается, модифицировал травматическое оружие, превращая его в смертоносное. Мужчина был захвачен в районе Морихал Комфанди. Субъект, находящийся сейчас в руках властей, уже имел в своем деле предполагаемое совершение убийства, которое произошло в ноябре 2021 года.

В доме, где содержался предполагаемый преступник, находился арсенал ручной работы с планами, модифицированным оружием, другими готовыми к переделке и марихуаной. В частности, были изъяты травматическая винтовка, три травматических пистолета, модифицированный травматический револьвер, четыре тысячи граммов рассыпной марихуаны и 200 сигарет этого же вещества. Мужчины в форме также взяли под контроль специальные инструменты для модификации оружия.

«Точно так же был найден план района, который отражает то, как подозреваемые преступники совершают эти действия, которые влияют на безопасность граждан», - заявили в полиции.

Власти объяснили, что человек менял оружие, чтобы изменить свое сопротивление новым давлениям и поставщикам. Идея состоит в том, чтобы подогнать оружие под обычные патроны. Это меняет классификацию этого оружия с травматического на летальное.

«Что они делают, так это меняют ствол или укрепляют ствол, чтобы выдерживать эти давления, в дополнение к этому они должны внести изменения в корпус поставщика, чтобы удлинить его, поскольку длина обычного патрона или боевого патрона больше, чем у травматического патрона (...) Обмен ствола и открытие корпуса поставщика могут составить от 100 000, 150 000 до 200 000 песо», - пояснил мэр Эдисон Гайтан Баррера, член группы по отслеживанию оружия лаборатории судебной баллистики Дихина, в интервью новостной программе Canal Caracol. в 2021 году.

Захваченный, подчеркивает авторитет, смог ежемесячно вносить до 16 модификаций. Эти новинки на черном рынке стоили двенадцать миллионов песо. Помимо изготовления и продажи этих артефактов, человек занимался вопросами незаконного оборота наркотиков. В доме, где его схватили, был найден холодильник с пакетами марихуаны.

Теперь, в руках правосудия, он должен будет ответить за выдвинутые против него обвинения в преступлениях, связанных с убийством и незаконным ношением огнестрельного оружия. «Не должно быть нормативного различия между травматическим и летальным оружием. Они должны относиться к одной и той же категории. Правительство должно признать, что это серьезная проблема национальной безопасности, а не рассматривать ее как административную проблему регистрации или регулирования. Травматическое оружие следует немедленно считать оружием, которое должно быть полностью ограничено применением государственных сил», - заявил тому же изданию Даниэль Рико, директор C-analysis.

По данным властей, в течение 2022 года было изъято 520 травматического оружия и 291 огнестрельное оружие. К маю 2021 года полиция объявила об изъятии 4371 травматического оружия. Модифицированный травматический пистолет, согласно информации от 2021 года, может стоить около 1 000 000 долларов. Богота, Медельин и Кали в этом году были классифицированы как города с наибольшим количеством предупреждений о модификации оружия. В 2020 году власти сообщили, что в страну поступило 216 082 единицы нелетального оружия, в основном из Турции.





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