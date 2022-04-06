МВФ и Всемирный банк подчеркивают «силу» финансовой системы Колумбии

El Ministerio de Hacienda señaló que el crédito se amortizará en un única cuota al 15 de septiembre de 2035 para maximizar la vida permitida por el BID para las operaciones de este tipo, que es de 15,25 años. EFE/Leonardo Muñoz/Archivo

В отчете о финансовой стабильности, опубликованном 5 апреля, Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк (ВБ) выделили Колумбию для различных переменных, влияющих на ее экономику. В исследовании подчеркивается финансовая стабильность, макропруденциальная институциональность, соблюдение принципов эффективного надзора, основы для разрешения кризисов и управления ими, а также достижения в области климатических рисков в Колумбии.

В своем отчете оценщики FSAP пришли к выводу, что перед лицом сценариев стресса банки Колумбии демонстрируют платежеспособность и уровни ликвидности, которые делают их устойчивыми к возможным экономическим кризисам, что было очевидно во время кризиса, вызванного пандемией, в 2020 и 2021 годах.

Они также отметили достижения в банковском надзоре в соответствии с принципами эффективного надзора Базеля. В частности, многосторонние агентства отмечают, что из 29 принципов банковского надзора Базеля страна перешла с 41% из них в 2012 году до 90% в 2021 году.

Они также отметили, что «макропруденциальный надзор эффективен и что система кризисного управления была значительно укреплена за счет включения структурных реформ, включающих новые механизмы и инструменты урегулирования». Это позволило выявлять антикризисные инструменты, обмениваться информацией и координировать свою деятельность в системе финансовой безопасности.

В докладе также упоминается о том, как правительство Колумбии справляется с пандемией. Эксперты отметили, что нынешняя администрация приняла разумные решения по этому вопросу.

Что касается охвата финансовыми услугами, то правительство заверило, что у него есть твердая и устойчивая приверженность со стороны государственного сектора, что, наряду с правовыми и нормативными реформами, позволило достичь целей доступа, которые должны быть дополнены ожидаемыми разработками в области цифровых платежей.

Они также отметили, что в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма страна добилась значительного прогресса в согласовании своей нормативной базы с пересмотренным стандартом Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

Это возвышение дополняет недавние заявления ОЭСР международных представителей Организации, которые назвали управление сектором образования Колумбии «успешным и эффективным», поскольку во время пандемии ему удалось поддерживать свои процессы в цифровых медиа. Было подробно указано, что за это время соответствующие навыки на рынке труда были укреплены для обучения детей и молодежи машинному обучению, искусственному интеллекту, программированию исходного кода, творческим индустриям и цифровой анимации. Кроме того, были предложены курсы по интегрированным услугам и реляционным базам данных.

Он также упомянул о подготовке 107 000 учителей навыкам и принятии исторической политики равенства: «Предоставление бесплатного государственного высшего образования наиболее уязвимым людям и формирующемуся среднему классу, достигнув 97% государственных высших учебных заведений в нашей стране», - говорится в сообщении правительства национальный.

Среди этих вех он упомянул, что имеется самый большой бюджет на образование в истории страны: уход за детьми в раннем возрасте был распространен на 2,5 миллиона детей и было предоставлено более 35 миллионов пакетов продовольственной помощи. Кроме того, более 1,3 миллиарда долларов было выделено на укрепление образовательной инфраструктуры, представленной в 250 новых школах по всей стране и еще 166 к 7 августа; то есть 12 000 новых классов.

Он также упомянул о подготовке 107 000 учителей навыкам и принятии исторической политики равенства: «Привлечение бесплатного государственного высшего образования к наиболее уязвимым людям и формирующемуся среднему классу, достигая 97% государственного высшего образования в нашей стране», - сказал он.

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