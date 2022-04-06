МВФ и Всемирный банк подчеркивают «силу» финансовой системы Колумбии

В отчете о финансовой стабильности, опубликованном 5 апреля, Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк (ВБ) выделили Колумбию для различных переменных, влияющих на ее экономику. В исследовании подчеркивается финансовая стабильность, макропруденциальная институциональность, соблюдение принципов эффективного надзора, основы для разрешения кризисов и управления ими, а также достижения в области климатических рисков в Колумбии.
В своем отчете оценщики FSAP пришли к выводу, что перед лицом сценариев стресса банки Колумбии демонстрируют платежеспособность и уровни ликвидности, которые делают их устойчивыми к возможным экономическим кризисам, что было очевидно во время кризиса, вызванного пандемией, в 2020 и 2021 годах.
Они также отметили достижения в банковском надзоре в соответствии с принципами эффективного надзора Базеля. В частности, многосторонние агентства отмечают, что из 29 принципов банковского надзора Базеля страна перешла с 41% из них в 2012 году до 90% в 2021 году.
Они также отметили, что «макропруденциальный надзор эффективен и что система кризисного управления была значительно укреплена за счет включения структурных реформ, включающих новые механизмы и инструменты урегулирования». Это позволило выявлять антикризисные инструменты, обмениваться информацией и координировать свою деятельность в системе финансовой безопасности.
В докладе также упоминается о том, как правительство Колумбии справляется с пандемией. Эксперты отметили, что нынешняя администрация приняла разумные решения по этому вопросу.
Что касается охвата финансовыми услугами, то правительство заверило, что у него есть твердая и устойчивая приверженность со стороны государственного сектора, что, наряду с правовыми и нормативными реформами, позволило достичь целей доступа, которые должны быть дополнены ожидаемыми разработками в области цифровых платежей.
Они также отметили, что в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма страна добилась значительного прогресса в согласовании своей нормативной базы с пересмотренным стандартом Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).
Это возвышение дополняет недавние заявления ОЭСР международных представителей Организации, которые назвали управление сектором образования Колумбии «успешным и эффективным», поскольку во время пандемии ему удалось поддерживать свои процессы в цифровых медиа. Было подробно указано, что за это время соответствующие навыки на рынке труда были укреплены для обучения детей и молодежи машинному обучению, искусственному интеллекту, программированию исходного кода, творческим индустриям и цифровой анимации. Кроме того, были предложены курсы по интегрированным услугам и реляционным базам данных.
Он также упомянул о подготовке 107 000 учителей навыкам и принятии исторической политики равенства: «Предоставление бесплатного государственного высшего образования наиболее уязвимым людям и формирующемуся среднему классу, достигнув 97% государственных высших учебных заведений в нашей стране», - говорится в сообщении правительства национальный.
Среди этих вех он упомянул, что имеется самый большой бюджет на образование в истории страны: уход за детьми в раннем возрасте был распространен на 2,5 миллиона детей и было предоставлено более 35 миллионов пакетов продовольственной помощи. Кроме того, более 1,3 миллиарда долларов было выделено на укрепление образовательной инфраструктуры, представленной в 250 новых школах по всей стране и еще 166 к 7 августа; то есть 12 000 новых классов.
Он также упомянул о подготовке 107 000 учителей навыкам и принятии исторической политики равенства: «Привлечение бесплатного государственного высшего образования к наиболее уязвимым людям и формирующемуся среднему классу, достигая 97% государственного высшего образования в нашей стране», - сказал он.
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