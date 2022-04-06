Ика: Так было достигнуто перемирие, чтобы освободить движение на южном Панамериканском шоссе

Кратковременное перемирие. Сельскохозяйственные рабочие и транспортники из региона Ика достигли соглашения с полицией и решили чтобы разрешить проход, в течение двух часов (до 14 часов) автобусов, грузовиков и частных автомобилей, которые оказались в затруднительном положении на южном Панамериканском шоссе с понедельника, 4 апреля.

Дороги были открыты в районе Чайнатауна на 278 километре и Экспансии на 290 километре у въезда в район Салас-Гуадалупе.

КАК ПРОИЗОШЛО ПЕРЕМИРИЕ?

Как вы помните, в минувшее воскресенье в 11:50 вечером началась забастовка тяжеловесных грузоперевозчиков из-за увеличения топлива, которая должна была закончиться ночью во вторник. Однако эта мера была также принята фермерами в этом районе, которые протестуют против роста цен на некоторые продукты питания.

Поэтому рано утром в среду, когда полиция пыталась расчистить трассы, протестующие снова попытались сесть на рельсы, и началась конфронтация с сотрудниками правоохранительных органов. Полицию превосходили по численности протестующие, которые в итоге вышли на дорогу на 278 километров (китайский квартал) и 290 (расширение).

Утром нападение было зафиксировано на нескольких межпровинциальных транспортных автобусах. Некоторые пассажиры даже сообщили, что их ограбили и разграбили.

Произошли новые столкновения с полицией, и 24-летний погибший (Йонхи Кито Контрерас) был зафиксирован в результате удара по голове.

Кроме того, были также совершены нападения на полицейский участок Вильякури (276-й километр), который они пытались сжечь, но полиции удалось защитить полицейский участок и попытаться обратиться к диалогу.

После нескольких часов переговоров протестующие решили открыть дорогу на два часа. Они указали, что надеются поговорить с каким-то государственным министром для достижения решений, и потребовали, среди прочего, закрытия Конгресса.

Manifestantes en Barrio Chino, Ica. | Imagen: Latina Noticias

Лидеры отрицали, что они вызвали оправдания, которые произошли сегодня утром, и заявили, что эти акты насилия были совершены нарушителями.

МИНИСТР ВНУТРЕННИХ ДЕЛ В ИКА

Министр внутренних дел Альфонсо Чаварри сообщил, что он едет в этот город, чтобы усилить работу полицейских.

Глава внутренних дел сообщил, что он путешествует со 150 агентами Национального директората специальных операций (динозавров), которые будут поддерживать войска в этом районе, перед лицом дорожных блокад со стороны некоторых вандалов.

В полдень Альфонсо Чаварри уже летал над районом и разговаривал с протестующими.

A bordo de un helicóptero, el titular del Mininter reconoce los daños provocados en la Panamericana Sur, en la zona conocida como Barrio Chino.

ОНИ ПРОСЯТ ВМЕШАТЕЛЬСТВА

С другой стороны, президент Палаты туризма и внешней торговли Паракаса (Capatur) Эдуардо Хауреги призвал как можно скорее покончить с проблемами, возникающими на Панамериканском шоссе Юг, чтобы не затронуть регион во всех его областях.

Он заявил, что, хотя эта ситуация не особенно затрагивает Паракас, поскольку проблемы находятся дальше на юг, это не препятствует более жесткому вмешательству правоохранительных органов, даже с помощью разведывательных стратегий по захвату вандалов, которые несут ответственность за уничтожение платных в район Чайнатауна, 278 километр.

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