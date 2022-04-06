Ика: новые блокпосты и столкновения зафиксированы на юге Панамерики

На 278-м километре Панамериканского юга, недалеко от въезда в город Ика, рабочие агроэкспортного сектора вышли на дорогу, чтобы воспрепятствовать проезду транспортных средств и столкнулись с полицейскими которые пытались очистить этот район. Кроме того, были зафиксированы акты насилия в отношении межпровинциальных транспортных автобусов и большегрузных грузовиков, пытавшихся проехать.

Следует отметить, что в минувшее воскресенье 4 и 5 апреля была объявлена остановка перевозчиков. Ожидалось, что дороги будут опубликованы в эту среду, однако работники агроэкспортного сектора решили заблокировать Панамериканский юг на неопределенный срок.

Среди их запросов - снижение цен на топливо, стоимость продуктов в базовой семейной корзине и то, что президент Педро Кастильо диалог с ними, поскольку не признает соглашения, достигнутые с правительством и которые, по их мнению, были заключены другими профсоюзами, которые их не представляют.

Ранее полиция уже расчистила 300-й километр Панамериканского юга; однако они столкнулись с новыми пикетными линиями протестующих на 278-м километре, на высоте района, известного как Чайнатаун.

Согласно отчету América Noticias, протестующие заставили некоторых водителей тяжелых грузовиков использовать свои транспортные средства для перекрытия путей.

На данный момент 300 военнослужащих пытаются расчистить трассу. Многие автобусы предпочли развернуться и уйти от боевых действий.

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