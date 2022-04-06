Домашние хитрости для устранения мух в доме

Возможно, у вас был неприятный момент с мухами во время обеда или приготовления любимой еды. Эти маленькие летающие насекомые, быстрые и неприятные, как правило, более вредны, чем кажутся, поскольку они могут влиять на наше здоровье, перенося болезни. В дополнение к их присутствию звук, который они издают, ощутимый для наших ушей, становится раздражающим, и мы пытаемся сделать все, чтобы они исчезли.

Чтобы не полагаться на популярную мухобойку, которая всегда спасает нас от неприятностей, мы можем прибегнуть к некоторым домашним трюкам, которые легко выполнить в доме, чтобы положить конец ее присутствию. Важно помнить, что этот вид появляется, когда элемент привлекает их по запаху, то есть они расположены во фруктах, горшках, сковородках и в мусорных баках, куда мы помещаем отходы.

Есть несколько вариантов, которые у нас есть, чтобы искоренить их, от естественных методов, с помощью химикатов и даже электрических устройств. Внимательно просмотрите каждый из них и выберите, какой из них лучше всего соответствует вашим потребностям дома.

Знаете ли вы, что... По данным Панамериканской организации здравоохранения, болезни, передаваемые домашними мухами, включают брюшной тиф, паратиф, холеру, бактериальную дизентерию, детскую диарею, амебную дизентерию, лямблиоз, оксиуриоз, аскаридоз, трикуриаз и тениоз.

Existen diversas formas para ahuyentar mosquitos en casa, desde opciones químicas, naturales hasta eléctricas.

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1. Пакеты, наполненные водой. Это один из трюков, который сохранился на протяжении многих лет. Будьте осторожны, его эффективность заключается в том, что используемая упаковка должна быть прозрачной. Место, где они должны быть размещены, находится на потолке, дверных коробках, колоннах или другой поверхности. Используйте несколько завязок или резинки. Будьте осторожны, нет научных доказательств его эффективности, но считается, что свет, отраженный в воде, создает визуальный эффект, который непосредственно атакует глаза мух. Некоторые считают, что лучший эффект будет, если мы поместим туда монеты.

2. Давайте сделаем ловушки. Эта версия предназначена для использования на открытых пространствах, так как запах, который она будет издавать, неприятный. Для этого нам нужно сделать небольшие отверстия в пластиковой бутылке прямо в верхней части, где расположен носик. Жидкость, которую мы собираемся добавить, состоит из смеси воды, уксуса и сахара. Старайтесь не допускать попадания жидкости в зазоры, чтобы она не переливалась.

3. Давайте создадим мухоловку из бумаги. Давайте используем пакеты, которые нам доставляют с хлебом, светло-коричневого цвета. Мы собираемся нарезать их на полоски. Мы можем оставить их свободными или связать ниткой. Следующий шаг - приготовить смесь из половины стакана воды, еще одного сахара и добавить 3 столовые ложки меда. Когда он станет липким, мы будем использовать его, чтобы нарисовать сделанные нами разрезы, повесить их, и это вопрос времени, чтобы увидеть, как они приклеиваются.

Existen diversas formas para ahuyentar mosquitos en casa, desde opciones químicas, naturales hasta eléctricas.

4. Для этого варианта нам понадобится пара лимонов. Мы собираемся разрезать их пополам и поместить гвоздику в каждый ломтик. Мы поместим это на небольшие тарелки, чтобы разместить их в тех местах, где в доме появляются раздражающие мухи.

5. Давайте сделаем самодельный репеллент. Нам понадобится бутылка белого уксуса, емкость с распылителем и вода. Давайте добавим чашку каждого элемента и хорошо перемешаем их. Мы будем розовать это на дверях и поверхностях, где участки не очень светлые, так как они могут быть окрашены или приобретать желтоватый оттенок, хотя это происходит не во всех случаях.

6. Угощайтесь украшением. В настоящее время растения стали модными элементами для украшения жилых помещений. Некоторые из них помогают нам отпугивать мух, таких как лавр, мята, лаванда, розмарин, базилик, полынь.

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