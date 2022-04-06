Хидроитуанго готовится избежать наводнения ниже по течению из-за увеличения стока реки Каука из-за дождей

Foto de archivo. Trabajadores participan en la construcción de la central hidroeléctrica Hidroituango en Ituango, Colombia, 5 de abril, 2019. REUTERS/Luisa González

После предупреждения в Антьокии об увеличении стока реки Каука, особенно в муниципалитетах, расположенных ниже по течению от плотины Хидроитуанго, EPM (EPM) сообщила Blu Radio, что организация работает над предотвращением наводнений ниже по течению гидроэлектростанции мегапроекта.

Согласно EPM радиостанции Богота, Центр технического мониторинга Хидроитуанго постоянно следит за поведением реки как вверх, так и вниз по течению от гидроэлектростанции, чтобы обеспечить ее оптимальное функционирование и, в случае чрезвычайной ситуации, иметь возможность заранее принимаемые решения и т.д. Охрана сообществ, которые проживают в непосредственной близости от плотины.

В общей сложности Empresas Públicas de Medellín заверила Blu Radio, что они отслеживают более 3000 переменных в Hidroituango из-за увеличения количества осадков, которое Ideam ожидает в ближайшие месяцы в стране.

«В апреле и мае в большей части Андского региона очень дождливые. Совершенно особая рекомендация заключается в том, что мы принимаем наилучшие решения по профилактике, уходу и мониторингу в связи с присутствием этого первого сезона, который сопровождается феноменом Ла-Нинья», - сказала директор Института гидрологии, метеорологии и экологических исследований (IDEAM) Иоланда Гонсалес.

EPM также сообщила газете Portafolio, что для обеспечения постоянного мониторинга и сопровождения жителей района они работают рука об руку с агентствами по управлению рисками стихийных бедствий Антьокии и муниципальными советами.

Imagen de archivo. Fuertes lluvias en Bogotá durante la temporada invernal. Foto: Colprensa - Juan Páez Juan Páez | Juan Páez

В своем последнем климатическом прогнозе Институт гидрологии, метеорологии и экологических исследований (IDEAM) сообщил, что в апреле, мае и июне в Кордове, центре Андского региона и в некоторых секторах Меты, увеличение количества осадков оценивается от 20% до 30% выше средней нормы.

Что касается прогнозов погоды для остальных регионов в апреле месяце, Институт указал, что в случае Сан-Андреса и Провиденсии количество осадков, по оценкам, увеличится на 20-30% по сравнению со средним историческим показателем.

«В Карибском регионе, Сан-Андресе, Провиденсии и Санта-Каталине, количество осадков увеличивается по сравнению с мартом, в основном к югу от Боливара и Сезара, а также над Сьерра-Невада-де-Санта-Марта», - сказал Идеам.

В случае Тихоокеанского региона и региона Амазонки Ideam ожидает, что количество осадков приблизится к историческим средним значениям в апреле.

Что касается прогнозов на март, Институт объявил, что в Тихоокеанском регионе и регионе Амазонки будет наибольший рост осадков: от 20 до 30%.





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