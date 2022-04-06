Глава ПКМ назвал ПНП «недостаточным»

В эту среду Анибал Торрес дал интервью колумбийскому СМИ, где с ним проконсультировались по поводу кризиса, с которым сталкивается Перу перед лицом мер, которые он представил правительством Педро Кастильо.

Выступая перед Bluradio, премьер-министр рассказал о демонстрациях и протестах, состоявшихся 5 апреля, в ходе которых более 5000 человек пытались прорвать полицейский кордон, чтобы добраться до Конгресса Республики.

Столкнувшись с этим, он выразил и подверг критике действия полиции, охарактеризовав ее как «недостаточную» и не имея подготовки или достаточного количества офицеров для контроля беспорядков, которые произошли в столице после эксцессов со стороны министерства юстиции, Национального жюри выборов и Высший суд Лимы и другие.

«Надо признать, что наша полиция не существует в достаточном количестве. С другой стороны, его подготовка, мы тоже это признаем, недостаточна», - сказал он.

«Я просто привожу один пример, СМИ также видели здесь за рубежом, что семь полицейских не могут арестовать одного человека», - добавил он.

El premier Aníbal Torres aseguró que los conflictos sociales se pueden resolver mediante el diálogo y la concertación. Foto: Andina

О ПЕДРО КАСЕ

Отвечая на вопрос о постоянстве Педро Кастильо в условиях политического, экономического и социального кризиса в Перу, глава ПКМ не исключила, что он пытается «последние дни президента».

«В Перу все возможно. Это не новость в Перу, и это произошло несколько лет назад. За предыдущий пятилетний период у нас было пять президентов и три конгресса. Эта ситуация не была преодолена. Мы пытаемся преодолеть это и пытаемся вести диалог с другой стороной, но другая сторона смотрит только на собственные интересы, а не на монополии и олигополии, которые устанавливают цену для потребителя», - сказал он Bluradio.

Учитывая это, он сказал, что основой любого решения является диалог, поэтому они встречаются с конгрессменами, чтобы как можно скорее отреагировать на этот кризис.

«У нас была встреча в Конгрессе, мы всегда говорим о том, что мы должны договориться, вести диалог и работать вместе на благо страны, но с другой стороны мы видим, что они не хотят признавать такое отношение исполнительной власти. Это сектор Конгресса, не все», - добавил он.

В этом контексте Анибал Торрес заявил, что очевидная «неуправляемость», о которой предупреждали некоторые международные СМИ, может быть вызвана политической нестабильностью, которая сохраняется там, где секторы не признали победу Педро Кастильо, поскольку она ставилась под сомнение с самых первых дней.

Pedro Castillo nunca firmó decreto supremo que detenía toque de queda en Lima y Callao JHONEL RODRIGUEZ ROBLES

«[Падение Педро Кастильо кажется неизбежным?] Это может быть перспективой, в стране ничего не исключено. Это не новинка, а политическая неопределенность, которая существует уже несколько лет», - заключил он.

Кроме того, во время своего интервью Анибал Торрес дал понять, что действие Педро Кастильо о несменяемости на 5 апреля было координируется со следственной группой, поскольку было известно, что он будет видеть злоупотребления, грабежи и грабежи. Он заверил, что эта мера направлена на защиту неприкосновенности перуанцев в Лиме и Кальяо.

«Уже во второй половине дня все успокоилось в течение дня, эти претензии на причинение ущерба были размыты. Мы отпустили население, мобилизация, которая должна была начаться, но лазутчики не испытывают недостатка, и именно они нанесли ущерб вчера», - пояснил премьер.

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