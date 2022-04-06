Grupo Firme объявила пятую дату на Форуме Соль в Мехико

Учитывая отличный отклик аудитории, Grupo Firme решила объявить о своем пятом концерте на Foro Sol в Мехико, в выбранную дату. этой региональной группой в пятницу, 6 мая.

«Праздники и рассветы! С 4 концертами с аншлагами на #ForoSol, Grupo Firme объявляет ПЯТОЕ свидание, чтобы продолжать проводить его в полной мере со своими ролями», - читали на Ocesa официальный аккаунт в Facebook.

Согласно этой публикации, предварительная продажа билетов начнется 7 апреля через платформу Ticketmaster для клиентов Citibanamex; с другой стороны, широкая публика сможет приобрести свои билеты с 8 апреля в 11:00.

На данный момент можно просмотреть только вид различных мест на Foro Sol, поэтому пока неизвестно, изменятся ли цены на этом пятом концерте Grupo Firme, однако цены на остальные четыре события были следующими:

La nueva fecha para ver a Grupo Firme en el Foro Sol es el 6 de mayo (Foto: Instagram/@grupofirme)

-Верде A: 2 040 песо

-Зеленый B: 1440 песо

-Оранжевый A: 1200 песо

-Оранжевый B: 960 песо

-Зеленый C: 600 песо

-Оранжевый C: 480 песо

-Общий суд: 1800 песо (ближе к сцене)

-Канча Дженерал Б: 720 песо

Следует отметить, что в январе этого года группа объявила только одну дату, но группа, исполняющая El Toxico и El amor, не была для меня распродана все билеты на этот концерт всего за 45 минут. Столкнувшись с высоким спросом, они постепенно открывали больше дней для своих мероприятий, пока не достигли пятого.

AsÍ anunció su quinta fecha Grupo Firme (Foto: Instagram/@grupofirme)

Шоу Grupo Firme дало много повод для разговора, поскольку они дают своим зрителям несколько светящихся браслетов, чтобы посетители также снимались на концертах, а также запускали пиротехнику в конце шоу. Эти красочные детали снискали им сравнение с Coldplay, так как британская группа одной из первых объединила своих ассистентов с этими аксессуарами.

С другой стороны, члены Grupo Firme полностью выполнили свое обещание мексиканским поклонникам порадовать их, потому что по просьбе зрителей они решили продлить почти на час свой первый концерт на Foro Sol, расположенный в мэрии Истакалько в Мехико.

«Мы сказали, что когда вернемся в Мексику, мы собираемся выбросить дом в окно, выбросить одного из «Тигров»», — услышали слова Эдуина Каза. Выступление должно было закончиться около 22:45, но Grupo Firme сыграла как минимум семь дополнительных песен, несмотря на то, что они уже закончили свое выступление.

Мероприятие на Foro Sol было продлено еще на семь песен Видео: ТикТок/ @lasirena_oficial

Музыканты мексиканского региона знали, что эта акция может стоить им штрафа в размере до 17 000 песо, но они больше заботились о том, чтобы дать эти дополнительные минуты музыки и даже спросили своих поклонников, хотят ли они продлить шоу, несмотря на возможные последствия: «Если вы хотите остаться, мы останемся. Мы заплатили штраф и остались», — рассказала вокалистка.

Столкнувшись с энтузиазмом зрителей, исполнители таких хитов, как Ya superame и Gracias, решили продолжить играть, в видеороликах Tik Tok можно было увидеть, что люди бегут от выхода на сцену, как только снова слушают музыку.

На многих снимках, сделанных публикой, можно было увидеть, что дополнительный сюрприз больше не имел игры света, поэтому Grupo Firme играла только под белыми огнями Foro Sol.

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ: