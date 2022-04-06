От алгебры до строительства дома: бесплатные курсы, предлагаемые UNAM

Автономный университет Мексики предлагает широкий спектр бесплатных онлайн-курсов, начиная от финансового управления и заканчивая агропродовольственной безопасностью, и все это через платформу Coursera, которая имеет образовательную модель, ориентированную на обучение, а не на сертификацию.

Coursera была разработана в 2011 году группой преподавателей Стэнфордского университета и революционизирует будущее многих школ. В настоящее время сайт сотрудничает с более чем 200 ведущими университетами и компаниями, такими как Google, Имперский колледж Лондона, IBM, Иллинойс и Дьюк.

Чтобы пройти курсы, которые предоставляет UNAM, вам необходимо получить доступ к платформе Coursera и выбрать тот, который привлекает ваше внимание больше всего. Как только этот шаг будет выполнен, необходимо будет зарегистрировать некоторые ваши личные данные, чтобы зарегистрироваться. После регистрации вы должны выбрать, хотите ли вы получить сертификат, только это подразумевает символическую оплату; если вы не заинтересованы в сертификации, плата не взимается. Вы сможете пройти их в соответствии с вашим графиком, они будут на 100% онлайн, и большинство из них являются специализированными программами среднего уровня, предоставляемыми специалистами по предметам, предлагаемым каждым курсом.

Вот некоторые курсы, которые вы можете найти на платформе Coursera, предлагаемой UNAM:

Coursera es un sitio digital dónde puedes encontrar una infinidad de cursos de diversos temas. Creada en 2011 por la Universidad de Stranford. Foto: UNAM

Основы Android

Программист Анаи Сальгадо проведет курс, чтобы научиться манипулировать самыми сложными инструментами Android и, таким образом, разрабатывать мобильные приложений. Он продлится в общей сложности четыре недели.

Личные финансы

Этот курс также будет преподаваться Норманом Вольфом дель Валье в течение трех недель. Участникам будет предоставлено достаточно инструментов, чтобы иметь возможность осуществлять хорошее личное финансовое планирование и удовлетворять свои потребности, понимая цель защиты своих активов.

Как самостоятельно построить свой дом

Преподавал инженеры Эрнесто Рене Мендоса Санчес, немец Лопес Ринкон, Гектор Гусман Ольгин, Фернандо Хайме Энрикес и Марко Тулио Мендоза Росас. Этот курс предназначен для изучения основ и процедур, необходимых для строительства вашего дома. Продолжительность составляет четыре недели и позволяет вам соответствовать графикам, имеющимся в вашем распоряжении.

Todos los cursos son proporcionados por profesionales del tema de cada curso. Podrás inscribirte gratuitamente a través de Coursera. Foto: Freepik

Финансовое управление и его роль в компании

Этот курс рассчитан на четыре недели и будет преподаваться Норманом Вольфом дель Валье. Он будет сосредоточен на предоставлении инструментов, необходимых финансовому администратору для понимания того, как планировать и контролировать денежные ресурсы. Во время сессий будет представлено встречное предложение англосаксонской модели, то есть модели стейкхолдеров, так что человек, проходящий курс, будет иметь более широкое представление, чем традиционная модель.

Базовая алгебра

Курс проведут Карлос Эрнандес, Эмма Лам и Елена де Отейза. Продолжительность курса составляет четыре недели и сосредоточена на обучении алгебре пониманию математического языка, поскольку это необходимо для понимания мира в повседневной жизни.

Los cursos gratuitos que puedes tomar en línea gracias a un programa ofrecido por la Universidad Autónoma de México. Foto: Freepik MAZKO VADIM

Агропродовольственная безопасность

Преподавал маэстро Эмануэль Пикадо Мата. Этот курс, разработанный Межамериканским институтом сотрудничества в области сельского хозяйства (IICA) и Национальным автономным университетом Мексики (UNAM), направлен на предоставление теоретических и практических инструментов для разработки и реализации национальных стратегий агропродовольственной безопасности. Курс состоит из четырех модулей, каждый из которых длится 10 часов в неделю.

Введение в аудиовизуальное производство

Преподавал Ирэн Анаис Перада Агуадо, Висенте Инохоса Аларкон, Хулио Сезар Перес Наварро. Курс будет посвящен обучению основным инструментам для создания качественной аудиовизуальной продукции продолжительностью четыре недели.

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