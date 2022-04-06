Объяснение ФИФА после дебатов о «100-минутных матчах» было подготовлено на чемпионате мира в Катаре

Soccer Football - World Cup - Final Draw - Doha Exhibition & Convention Center, Doha, Qatar - April 1, 2022 FIFA president Gianni Infantino and Emir of Qatar Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani during the draw REUTERS/Kai Pfaffenbach TPX IMAGES OF THE DAY

В эту среду крупные новостные порталы повторили предполагаемые новости о том, что ФИФА проведет 100-минутные матчи во время чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре, что стало революционным изменением в футболе, которое вызвало дебаты в социальных сетях. Однако все дело в неправильной интерпретации некоторых заявлений Джанни Инфантино.

Футбольный босс отправился в Италию, чтобы принять участие в праздновании 100-летия со дня рождения Артемио Франки, бывшего президента УЕФА и вице-президента ФИФА. Во время пребывания у него были проведены консультации по нескольким аспектам, и в ходе диалога с некоторыми СМИ возникла дискуссия об игровом времени в матчах.

Дело в том, что из-за системы добавления минут после выполнения 90 правил в футболе чистое игровое время оказывается меньше реального. Чтобы дать контекст, время простоя — без действий — часто превышает 35 минут. «Концепция сюжета заключается в том, что вы платите за 90 минут, а не за фактические 50 минут игры», - сказал Инфантино в заявлениях, опубликованных газетой Corriere dello Sport.

El Mundial FIFA comenzará el 21 de noviembre (Reuters) REUTERS

Хотя он признал, что ФИФА должна работать над этим, он предупредил, что это непросто: «Для введения «эффективного времени» необходимо нормативное изменение со стороны IFAB. И затем практический путь — это восстановление». IFAB (Совет Международной футбольной ассоциации) является органом, ответственным за правила футбола, поэтому никакие правила не могут быть изменены без вашего согласия.

В этом контексте Инфантино сказал: «В Катаре 2022 года давайте ожидаем 100-минутных матчей со значительными продлениями». Эта фраза, сказанная после напоминания о том, что в настоящее время происходит 10 изменений в каждой игре, была искажена и неправильно истолкована тем, что вызвало волну версий о том, продлит ли FIFA игровое время. Но, если правильно проанализировать, это можно прекрасно понять, поскольку сегодня подавляющее большинство матчей длятся 100 минут, 90 правил, плюс еще 10 дополнений (некоторые в первом тайме, а другие в дополнении). Пять замен на команду и перерывы из-за VAR привели к тому, что матчи продолжались дольше, чем предполагалось, но не из-за изменения правила, а из-за попытки восстановить часть проигранного.

Проблема вызвала такой ажиотаж, что ФИФА еще раз подчеркнула из своих официальных аккаунтов, что выпущенные версии неточны: «После некоторых отчетов и слухов, опубликованных сегодня, ФИФА хотела бы уточнить, что правила, касающиеся продолжительности футбольных матчей ФИФА 2022 года, не будут изменены. Чемпионат мира в Катаре 2022 года или любое другое соревнование».

Во время визита во дворец Палаццо Веккьо во Флоренции Инфантино также спросили о возможности того, что Италия, проигравшая утешительный удар Катару 2022 года, проиграв Северной Македонии, получит право на чемпионат мира в случае, если какая-либо команда, такая как Россия, будет наказана ФИФА. «Давайте будем серьезно», - ответил лидер, закрывая дебаты: «Как итальянец, - добавил он, - это невероятная печаль, я хочу плакать, что Италия не на следующем чемпионате мира, но не только я, все футбольные болельщики», - закрыл он.

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