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Россия

Объяснение ФИФА после дебатов о «100-минутных матчах» было подготовлено на чемпионате мира в Катаре

В последние несколько часов предполагаемые заявления президента ФИФА стали вирусными, что вызвало тревогу в связи с возможным изменением нормативного регулирования. Реальность его высказываний

Newsroom Infobae

6 апрель 2022
Soccer Football - World Cup - Final Draw - Doha Exhibition & Convention Center, Doha, Qatar - April 1, 2022 FIFA president Gianni Infantino and Emir of Qatar Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani during the draw REUTERS/Kai Pfaffenbach TPX IMAGES OF THE DAY
Soccer Football - World Cup - Final Draw - Doha Exhibition & Convention Center, Doha, Qatar - April 1, 2022 FIFA president Gianni Infantino and Emir of Qatar Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani during the draw REUTERS/Kai Pfaffenbach TPX IMAGES OF THE DAY

В эту среду крупные новостные порталы повторили предполагаемые новости о том, что ФИФА проведет 100-минутные матчи во время чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре, что стало революционным изменением в футболе, которое вызвало дебаты в социальных сетях. Однако все дело в неправильной интерпретации некоторых заявлений Джанни Инфантино.

Футбольный босс отправился в Италию, чтобы принять участие в праздновании 100-летия со дня рождения Артемио Франки, бывшего президента УЕФА и вице-президента ФИФА. Во время пребывания у него были проведены консультации по нескольким аспектам, и в ходе диалога с некоторыми СМИ возникла дискуссия об игровом времени в матчах.

Дело в том, что из-за системы добавления минут после выполнения 90 правил в футболе чистое игровое время оказывается меньше реального. Чтобы дать контекст, время простоя — без действий — часто превышает 35 минут. «Концепция сюжета заключается в том, что вы платите за 90 минут, а не за фактические 50 минут игры», - сказал Инфантино в заявлениях, опубликованных газетой Corriere dello Sport.

El Mundial FIFA comenzará el 21 de noviembre (Reuters)
El Mundial FIFA comenzará el 21 de noviembre (Reuters)REUTERS

Хотя он признал, что ФИФА должна работать над этим, он предупредил, что это непросто: «Для введения «эффективного времени» необходимо нормативное изменение со стороны IFAB. И затем практический путь — это восстановление». IFAB (Совет Международной футбольной ассоциации) является органом, ответственным за правила футбола, поэтому никакие правила не могут быть изменены без вашего согласия.

В этом контексте Инфантино сказал: «В Катаре 2022 года давайте ожидаем 100-минутных матчей со значительными продлениями». Эта фраза, сказанная после напоминания о том, что в настоящее время происходит 10 изменений в каждой игре, была искажена и неправильно истолкована тем, что вызвало волну версий о том, продлит ли FIFA игровое время. Но, если правильно проанализировать, это можно прекрасно понять, поскольку сегодня подавляющее большинство матчей длятся 100 минут, 90 правил, плюс еще 10 дополнений (некоторые в первом тайме, а другие в дополнении). Пять замен на команду и перерывы из-за VAR привели к тому, что матчи продолжались дольше, чем предполагалось, но не из-за изменения правила, а из-за попытки восстановить часть проигранного.

Проблема вызвала такой ажиотаж, что ФИФА еще раз подчеркнула из своих официальных аккаунтов, что выпущенные версии неточны: «После некоторых отчетов и слухов, опубликованных сегодня, ФИФА хотела бы уточнить, что правила, касающиеся продолжительности футбольных матчей ФИФА 2022 года, не будут изменены. Чемпионат мира в Катаре 2022 года или любое другое соревнование».

Во время визита во дворец Палаццо Веккьо во Флоренции Инфантино также спросили о возможности того, что Италия, проигравшая утешительный удар Катару 2022 года, проиграв Северной Македонии, получит право на чемпионат мира в случае, если какая-либо команда, такая как Россия, будет наказана ФИФА. «Давайте будем серьезно», - ответил лидер, закрывая дебаты: «Как итальянец, - добавил он, - это невероятная печаль, я хочу плакать, что Италия не на следующем чемпионате мира, но не только я, все футбольные болельщики», - закрыл он.

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