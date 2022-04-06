Фернандо Белаунсаран сравнил AMLO с Альфредо Адаме: «Это ближе к лучшему карате»

Фернандо Белаунсаран, член Партии национального действия (PAN), сравнил президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадор (AMLO) с актером Альфредо Адаме, который во второй половине дня 5 апреля снова дал о чем поговорить за участие в другой драке во время пресс-конференции.

Через свой официальный аккаунт в Twitter, платформу, где он выразил свое недовольство выступлением Лопеса Обрадора на посту главы исполнительной власти, его национальный проект, самоописанный как Четвертая трансформация (Q4), и партией, которая привела его в Национальный дворец, Движение за национальное Регенерация (Морена)); паниста набросился на Табаскеньо, сравнив свою роль президента с боем бывшего дирижера утреннего Хоя.

«Я не хочу вас угнетать, друзья pejistas, но Альфредо Адаме ближе к лучшему карате в мире, чем @lopezobrador_, к тому, чтобы стать лучшим президентом Мексики. Все как есть», — написал Фернандо Белаунсаран в социальных сетях.

El militante de Acción Nacional comparó a López Obrador con el conductor de "Hoy" (Foto: Twitter)

Днем 5 апреля Альфредо Адаме стал объектом критики из-за того, что через социальные сети он пытался противостоять адвокату охотника за привидениями Карлосу Трехо, с которым у него было несколько столкновений в СМИ, в той мере, в какой он согласился на побои. два случая, которые не могли быть реализованы.

Адвокат по фамилии Монтальво обвинил Адаме в том, что именно он не явился на знаменитую битву, которая состоится в августе 2019 года и которую даже назвали «битвой века».

После этого законный представитель охотников за привидениями крикнул актеру: «Это вы не явились на пресс-конференцию».

Адаме встал со своего места и направился против него. Несмотря на попытки других людей остановить его, актер споткнулся о несколько стульев, поэтому применил свою знаменитую технику «велосипедного удара», чтобы избежать удара Монтальво.

Alfredo Adame intetó replicar sus famosas patadas de bicicleta en otra pelea fallida (Foto: Captura de pantalla)

С другой стороны, это была не единственная публикация, в которой Фернандо Белаузаран высказался против Лопеса Обрадора. Позже он попросил главу исполнительной власти ответить на жалобы знаменитостей, которые заявили, что обеспокоены строительством 5-го участка поезда Майя, одного из флагманских проектов администрации AMLO.

«Послушайте их, президент @lopezobrador_, они мексиканские граждане, выражающие законную озабоченность во избежание непоправимого вреда. Не дисквалифицируйте и не клеветайте на них, они вам не враги. Они призывают к диалогу между экспертами и исследованиями воздействия на окружающую среду», - написала паниста, реагируя на пост актера и продюсера Эухенио Дербеса, который был одним из мексиканских деятелей развлечений, участвовавших в кампании «Sélvame del Tren».

«Мы просто хотим, чтобы нас услышали и чтобы они учитывали мнения ученых, экологов и жителей региона. Экологический ущерб будет НЕОБРАТИМЫМ», — заявил комик.

Eugenio Derbez volvió a hablar del Tren Maya (Foto: REUTERS/Danny Moloshok) REUTERS

Переводчик Людовико П. Луче, Натальи Лафуркад, Кейт дель Катильо, Омара Чапарро, Аны Клаудии Таланкон, Рубена Альбаррана были одними из знаменитостей, которые были недовольны строительством поезда майя.

В видеоролике, опубликованном в социальных сетях 22 марта, знаменитости выразили обеспокоенность по поводу вырубки деревьев в этом районе, а также вероятного разрушения крупнейшей подземной речной системы в мире. Кроме того, они обвинили в том, что изменения были внесены без консультаций с гражданами или проведения соответствующих исследований воздействия.

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