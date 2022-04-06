Epa Colombia раскрыла миллионаду, которая, по ее словам, даст Андреа Вальдири в ее браке

Хотя Андреа Вальдири и Фелипе Сарума никогда публично не опровергали или подтверждали слухи об их любовных отношениях, недавно стало известно, что пара пригласила других общественных деятелей к браку. Например, Эпа Колумбия - одна из знаменитостей, которая раскрыла подробности полученного им приглашения на свадьбу, а недавно также рассказала о денежном ругании, которое он собирается вручить Валдири и Саруме в их особый день.

В новом раунде вопросов в своем Instagram Дэнейди Баррера, более известная как Эпа Колумбия, ответила на сомнения относительно брака барранкильеры, которая является ее большим другом. «Это правда, что Андреа выходит замуж?» , спросил ее один из ее последователей, и бизнесвумен указала, что «да, любовь, это серьезно, это не беспокоит. Я чувствую себя очень счастливым за нее, я знаю, что в тот день я буду плакать, когда они играют песню и ринг».

Кроме того, она добавила, что счастье для брака ее подруги связано с тем, что «она много страдала от своей любви, ей платили плохо, но через столько времени пришел настоящий, и это того стоит». Затем бизнесвумен ответила на личный и защитный вопрос, когда они спросили ее, кто будет сопровождать ее до брака, и она сослалась на своего нового партнера, который получил критику со стороны ее последователей.

«Что я вам скажу? Чтобы вы продолжали плохо со мной обращаться и судить меня?» а затем добавил: «Я не мог продолжать обманывать себя, поэтому, любовь, ты должна дать мне шанс встретить новую любовь. Посмотрите, что Андреа пережила пять любовов, и последняя пришла, и друзья, я собираюсь на вторую».

Затем они спросили ее, какой подарок она собирается подарить счастливой паре и она указала, что ее новая девушка сказала, что в конверте она собирается дать им 500 тысяч долларов, потому что у нее в то время не было много денег. Однако Epa Colombia сообщило, что со своей стороны собирается дать паре неплохую сумму денег.

Epa Colombia даст Андреа Вальдири миллион в ее браке

Разоблачения Epa Colombia были опубликованы в нескольких аккаунтах сплетен, и пользователи сети не сохранили свое мнение. «С таким количеством денег и дождем конвертов»; «Даже если вы одеваетесь и платите много, вы не можете стереть плохой имидж, который у вас есть»; «Он не думал, что даст ему все эти деньги, то, что он собирается дать ему, это кератины на весь год», были некоторые из комментариев.

Несколько дней назад были раскрыты приглашения на свадьбу знаменитой пары влиятельных лиц, а также обширный список участников и подробности, которые они им предоставят.

Кроме того, барранкильера опубликовала публикацию с фигуркой из Лего двух парней, которые, судя по всему, будут отправлять гостям.

«Апрель идет со всем», - написала Андреа Вальдири в одном из своих рассказов, поэтому предполагается, что в этом месяце создатели контента выбрали бы пойти поклясться вечной любви на алтаре. «Все, что с тобой было загадкой, не так ли?» , «если приглашения уже загружены, почему они их не подтверждают?» , «Я думаю, что брак будет стильным», «Вы видели, что там написано «дождь конвертов»? Я могу себе представить, какой бред они собираются подхватить» и «Я думаю, что это чистый сюжет, и они даже не бойфренды»; вот некоторые из комментариев, которые они получили.

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