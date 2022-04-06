Энрике де ла Мадрид заверил, что реформа электроэнергетики AMLO «нарушает международные договоры»

Энрике де ла Мадрид, сын бывшего президента Мигеля де ла Мадрида (1982-1988), заявил, что реформа электроэнергетики, проводимая Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором (AMLO), «нарушает международные договоры о торговле, инвестициях и окружающей среде».

Через свой аккаунт в Twitter сын бывшего президента поверил, что Верховный суд нации (SCJN) будет «защищать наши права».

«Как можно утверждать, что Закон об электроэнергетике соблюдает Конституцию, когда он нарушает международные договоры о торговле, инвестициях и окружающей среде, нанося ущерб нашим рабочим местам и заработной плате? Мы уверены, что @SCJN защитит наши права», — написал сын бывшего президента в социальных сетях.

El hijo del expresidente se mostró en contra de la Reforma Eléctrica (Foto: Twitter)

Кроме того, торговый представитель США Кэтрин Тай указала, что реформа электроэнергетики ставит американских инвесторов под угрозу 10 миллиардов долларов. Эта информация была представлена ему в письме на имя главы мексиканского министерства экономики Татьяны Клутье 31 марта.

В документе уточняется, что правительство США и предприниматели энергетического сектора в северной стране выразили обеспокоенность реформой, которую Лопес Обрадор и участники его общенационального проекта под названием Четвертая трансформация (IV квартал) продвигали из своих окопов.

Тай также настаивал на том, чтобы «приостановить действия, которые их касаются, и обеспечить защиту прав американских инвесторов и экспортеров».

La SCJN discutirá sobre si las reformas son o no constitucionales (Foto: EFE/LUIS TEJIDO) EFE

«В духе товарищества и продолжающегося серьезного желания укрепить нашу совместную конкурентоспособность, я хочу сообщить вам, что рассмотрю все варианты, доступные в рамках T-MEC для решения этих проблем», - говорится в заявлении Кэтрин Тай мексиканскому чиновнику.

Кроме того, SCJN перенесла на четверг, 7 апреля, проект министра Лореты Орттис, предлагающий объявить конституционность поправок к Закону об электроэнергетике, которые были внесены в 2021 году, которые были оспорены штатом Колима, Федеральной комиссией по экономической конкуренции (Cofece) и оппозиционных законодателей.

В своем законопроекте министр и бывший федеральный депутат Морена предлагает Высокому суду объявить действительность этих реформ, поскольку она считает, что они не нарушают международные договоры, отдавая предпочтение ДОВСЕ. Кроме того, он отметил, что это не наносит ущерба окружающей среде.

Со своей стороны, министр Хавьер Лайнес Потисек высказался за неконституционность реформ, одобренных в марте 2021 года, в то время как большинство членов палаты заявили, что они отходят от некоторых центральных аспектов проекта Лоретты Ортис.

AMLO confió en que legisladores voten libremente sobre la Reforma Eléctrica (Foto: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM) Galo Cañas

Во время своей утренней конференции во вторник, 5 апреля, глава исполнительной власти призвал законодателей из Партии национального действия (PAN) и Институционно-революционной (PRI) взбунтоваться и проголосовать за реформу электроэнергетики в Палате депутатов.

Лопес Обрадор заявил, что у него есть информация о том, что некоторые депутаты PRI, «а в некоторых даже из PAN», не согласны с позицией своих партий, которая, согласно их заявлениям, способствует «защите частных компаний».

«Я уверен, что они проголосуют свободно и будут бунтовать. И я призываю их взбунтоваться, чтобы они стали настоящими народными представителями, а не сотрудниками групп с корыстными интересами. Пусть они не будут предателями страны. Пусть у них хватит высокомерия, чтобы чувствовать себя свободными», — сказал Табаскеньо.

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