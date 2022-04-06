Слоны, спорный успех экспорта в Намибии

Много пустыни, мало воды и слишком много слонов. Намибия, как и соседняя Ботсвана, десятилетиями считались первопроходцами в области защиты животных на юге Африки.

Но драматические периоды засухи в последние годы вызвали все более экстремальную гонку между человеческим населением и дикими животными за ценную среду обитания в пустынной стране.

Слоны сбивают заборы или наносят ущерб в различных местах в поисках воды. В наиболее тяжелых случаях толстокожие подвергают риску жизнь людей в сельской местности.

Вот почему правительство Намибии, базирующееся в столице Виндхуке, в прошлом году начало с продажи живых слонов, которые теперь также экспортируются в другие страны.

Слоны стали успешным экспортом в Африке, что вызывает международное недовольство.

Организация по защите животных Pro Wildlife, например, раскритиковала правительство Намибии, разрешившее экспорт 22 слонов, живущих в дикой природе, в сафари-парк, расположенный недалеко от Дубая.

«Непонятно, что Намибия рискует своей международной репутацией ради такой сомнительной сделки», — предупреждает Даниэла Фрейер из Pro Wildlife.

Биолог считает, что аргументы, выдвинутые Намибией, «неубедительны». Согласно его информации, правительство продало толстокожих по цене около 10 000 долл. США за животное покупателям в Намибии. Затем посредник продал их сафари-парку по более высокой цене.

По текущим оценкам, около 23 000 слонов обитают в малонаселенной Намибии, где проживает чуть менее 2,5 миллиона человек. Это свидетельствует о значительном увеличении количества животных по сравнению с предыдущими годами. И это приводит к еще большим проблемам между людьми и животными.

Нечто подобное относится и к соседней стране Ботсване. Хотя во многих регионах Африки количество слонов сокращается, в этом небольшом государстве, не имеющем выхода к морю, оно выросло, согласно официальным данным, с 50 000 в 1991 году до примерно 130 000 сегодня, что составляет почти треть всей популяции толстокожих в Африке.

Аукцион лицензий на охоту на 70 слонов, обитающих в дикой природе в Ботсване, также подвергся сомнению со стороны защитников животных.

Министерство, отвечающее за национальные парки, в то время подчеркивало, что лицензии на охоту выдавались только контролируемым охотничьим регионам.

Кроме того, он отметил, что участвовать разрешено только ботсванским компаниям, которые могут отстреливать слонов, а затем продавать их международным компаниям.

«Охота за трофеями слонов не является решением конфликта между человеком и слоном, но даже усугубляет его. С другой стороны, в Ботсване не так много слонов», — говорит Мишель Пиковер из Фонда защиты животных EMS в Южной Африке.

В Намибии министерство окружающей среды в прошлом году продало с аукциона 57 слонов частным покупателям, из которых только 15 остались в стране, сообщает организация по защите животных Ifaw.

Правительство утверждало, что оно хочет сократить количество слонов и в то же время использовать доходы для смягчения конфликтов между населением и толстокожими.

Экономика Намибии столкнулась с глубоким кризисом из-за разрушительных засух и пандемии коронавируса.

«Отлов диких слонов для жизни в неволе в парках развлечений и зоопарках не только жестоко, но и нарушает международные правила защиты видов», — отмечает Фрейер.

Фактически, дикие африканские слоны защищены Вашингтонской конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (CITES). Его положения прямо предусматривают для Намибии, что слонов можно экспортировать только для природоохранных проектов в Африке.

Однако, согласно швейцарскому фонду Франца Вебера, Намибия ссылается на юридическое толкование положений, чтобы оправдать передачу слонов, пойманных в дикой природе, в неволю за пределами их естественного ареала. По мнению организации, это очень противоречивая интерпретация.

Охотничья ассоциация Намибии (NAPHA) по-другому воспринимает ситуацию.

«Вся дискуссия лишняя с научной и юридической точки зрения, это эмоциональная бравада, спровоцированная и подпитываемая группами по защите животных», - говорится в заявлении он.

По данным NAPHA, группы защиты животных не учитывают местные сообщества или их права.

дпа