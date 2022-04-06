Употребление до 3 чашек кофе в день снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и смерти

A cup of coffee bean with rubber heart and coffee bean as heart pulse

В течение многих лет кофе числился виновником нескольких проблем с сердцем, таких как сердечная аритмия. Несколько экспертов даже посоветовали не принимать этот настой, чтобы избежать проблем с сердцем. Однако недавние исследования показали, что постоянное потребление этого легендарного напитка улучшит качество жизни его потребителей. В связи с этим доктор Фернандо де Вале, кардиолог, специализирующийся на аритмиях и электрофизиологии, Arthmia Alliance Argentina Foundation, отклонил эти претензии и напомнил о результатах последних научных исследований.

«На ежегодном конгрессе Американского колледжа кардиологии, проходившем в Вашингтоне, доктор Питер М. Кистлер и коллеги из Мельбурна, Австралия, представили результаты обширной базы данных и пришли к выводу, что потребление 2-3 чашек кофе в день уменьшается на 8-15%, через 10 лет риск смерти и сердечно-сосудистых событий без увеличения частоты аритмий», — говорит специалист в диалоге с Infobae.

По некоторым оценкам, фибрилляция предсердий (ФП), наиболее распространенная среди клинически важных сердечных аритмий, затрагивает около 33,5 миллиона человек во всем мире. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) также заявила, что сердечно-сосудистые заболевания, включая аритмию, являются основной причиной смерти во всем мире, и около 17,7 миллиона человек умерли от этой причины в 2015 году

“Es muy claro el rol causal de ciertas condiciones o hábitos en relación con las arritmias, pero carece de suficientes evidencias científicas cuando se trata del café”, señaló de Valais en diálogo con Infobae (Pexels)

«Причинная роль определенных состояний или привычек в отношении аритмий очень ясна, но нет достаточных научных доказательств, когда речь идет о кофе», - сказал де Вале. В связи с этим эксперт сказал, что «среди различных компонентов кофейных зерен наиболее известным является кофеин, обладающий стимулирующим действием на центральную нервную систему, сердце и всю сердечно-сосудистую систему», поэтому «кофе, как правило, связан с повышенным риском сердечных заболеваний». болезни и даже аритмии (которые могут быть наджелудочковыми, такими как фибрилляция предсердий, которая является наиболее распространенной, или желудочковой)».

Сердечная аритмия возникает, когда сердце регистрирует нерегулярное сердцебиение и возникает, когда электрические импульсы, которые приводят к сердцебиению, работают неправильно, поэтому оно может биться слишком быстро (тахикардия), замедляться (брадикардия) или нерегулярно. « Основываясь в основном на анекдотическом опыте, 80% врачей в западном мире сообщают о заметном сокращении или полном подавлении кофе у своих пациентов с сердцебиением или аритмией », - сказал де Вале.

В то же время он напомнил о другом исследовании, результаты которого были недавно распространены. В исследовании, проведенном доктором Ын Чжон Кимом и его коллегами (опубликовано в журнале JAMA Internal Medicine в 2021 году) оценивалось 386 258 человек в среднем в течение 4,5 лет. В исследовании отмечалось, что добровольцы со средним возрастом 56 лет снижали частоту различных аритмий на 3% после каждой дополнительной дозы кофе, «независимо от состояния участников медленных или быстрых метаболизаторов».

Los recientes estudios señalaron beneficios cardiovasculares para los consumidores de café (Pexels)

Кроме того, кардиолог, специализирующийся на аритмиях и электрофизиологии, Fundación Arthmia Alliance Arthmia Alliance Argentina, заверил, что статистическая методология исследования «позволила исключить элементы, которые могут сбивать с толку, такие как употребление алкоголя, курение, достигнутый уровень образования и физическое активность». Отметив: «В исследовании, основанном на интеграции информации из 6 клинических испытаний с участием 228 465 участников (так называемый «метаанализ»), Мин Ченг и его коллеги обнаружили дополнительное снижение на 6% случаев фибрилляции предсердий на 30 мг кофеина в день», эта патология является» подробнее частая устойчивая аритмия и вызывает, по крайней мере, 1 из 4 или 5 ударов».

Стоит отметить, что умеренное потребление кофе считается, согласно данным наблюдательных исследований, « от одной до трех чашек в день, что эквивалентно максимум 270 мг кофеина », сказал эксперт.

В этом тоне де Вале перечислил количество кофе и его связь с содержащимся в них кофеином:

- Количество кофеина в чашке кофе (150 мл) составляет 90 миллиграмм.

- Количество кофеина в чашке кофе без кофеина (150 мл) составляет 3 миллиграмма.

- Количество кофеина в чашке чая достигает 40 миллиграммов.

- Количество кофеина, содержащегося в банке напитка колы (330 миллилитров), составляет 40 миллиграммов.

«Следует отметить, что при равном весе чай содержит больше кофеина, чем кофе, но, как правило, меньше чая используется для приготовления чашки и, кроме того, это зависит от времени его погружения в горячую воду », - сказал эксперт. Наконец, он уточнил: «В отдельных случаях, когда существует четкая временная связь между возникновением аритмий и приемом кофе, кофе следует избегать», добавив при этом: «Хотя наблюдательные исследования имеют сомнительные аспекты и не должны использоваться для обоснования поведения, они, похоже, показывают, что у них нет достаточных доказательств, чтобы противопоставить употребление кофе с целью профилактики сердечных аритмий среди населения в целом». «Короче говоря, это отличная новость для тех, кто любит кофе», — заключил эксперт Аргентинского фонда Arthmia Alliance (www.corazonada.org)

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ: