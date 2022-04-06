«Дон Жедиондо» осудил, что ему угрожают проблемы с оплатой его ресторанов

На прошлой неделе колумбийский комик Педро Гонсалес, признанный «Дон Хедиондо», оказался в центре споров после того, как группа людей протестовала перед одним из ресторанов, которыми он владеет. В разгар дебатов, возникших в социальных сетях по поводу явного нарушения комиком соглашений, сообщалось, что в его адрес и его семью поступили угрозы. Как он пояснил, он стал жертвой преследований и домогательств.

«Он сказал мне, что если я не дам ему несколько миллионов, он надоест меня, что мне придется продать купюры плохим людям, и самое тревожное, что неизвестный человек отправился искать мою жену, которой, к счастью, не было в здании», - сказал «Дон Жедиондо» в свидетельских показаниях, собранных радио «Каракол».

«Люди, которые пошли в торговый центр Colina, не являются торговцами в Корабастосе, но это люди, отправленные одним из поставщиков, которому мы должны долг, который, повторяю, не может быть выплачен до тех пор, пока у нас не будет разрешения от Суперинтендантства», - добавил он в своих показаниях.

По его словам, этот провайдер преследует его и его семью с 2020 года. Например, в августе того года ему позвонили с просьбой о миллионерской сумме денег. Звонки продолжались, говорит он, как и угрозы. «Он сказал, что ему (поставщику) пришлось продать некоторые купюры, которые мы должны плохим людям, поэтому эти плохие люди собирались взимать с нас плату», - сказал Гонсалес.

Точно так же он говорит, что пережил печальный момент, когда мужчина пошел искать жену по месту работы. Женщине пришлось покинуть страну». На прошлой неделе, когда я был в рабочей поездке в Австралию, неизвестный мужчина трижды заходил в наш офис в районе Гайтан в Боготе в поисках моей жены. Он не хотел идентифицировать себя, тот, кто пришел к нему, был бухгалтером и сказал: «Нет, она мне нужна», и он сказал, что он пришел от поставщика, которому мы должны деньги. К счастью, она не была в тех трех случаях. Она, испугавшись, купила билет и уехала в Майами, потому что опасается за свою жизнь», — сказал он.

По словам комика, причитающиеся платежи будут произведены, однако, он сказал, что ждет, когда правительство через Supesociedades доставит детали платежей. В январе 2020 года его ресторан «Don Jediondo Sopitas y Parilla» был принят Суперинтендантом компаний в закон о реорганизации бизнеса после того, как он заявил, что находится в кризисе.

«Мы ждем, когда сможем начать платить. Активы есть, деньги есть, но мы не можем нарушать закон, и нам нужно ждать, пока правительство через Supersociedades сообщит нам, как мы можем начать платить (...) Суперинтендант разрешит нам оплатить все, что включено в стоимость, до января 2020 года. (...) Это торговцы Корабасто, которые работали с Ла Сабаной и что Ла Сабана им должна. Мы, в свою очередь, обязаны La Sabana», — подчеркнул юморист.

«Хорошо, что эти предприятия всегда трахают честных людей. Сегодня в торговом центре Parque Colina Bogotá. Не делитесь этим, повторяю, не делитесь этим», - читали они в трели, в которой разоблачалось присутствие демонстрантов за пределами места. На плакатах можно было прочитать такие сообщения, как «Дон Джедиондо, торговцы Корабастосом, мы просим вас заплатить нам!» или «Прекратить передачу вещей третьим лицам с целью кражи. Положи свое лицо на Воры!» .





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