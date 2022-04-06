Цена доллара достигла самых низких уровней в последние месяцы в Колумбии, но возвращается к росту

Un cajero cuenta billetes de dólares estadounidenses en una casa de cambios en Ankara, Turquía. 11 de noviembre, 2021. REUTERS/Cagla Gurdogan

В понедельник, 4 апреля, доллар достиг репрезентативного рыночного курса TRM в 3690 песо; это означает, что в марте обменный курс упал более чем на 130 долларов, что связано с национальными факторами, такими как повышение процентной ставки Banco de la República, чтобы сдерживать инфляцию и международные факторы, такие как высокие цены на нефть и конфликт между Россией и Украиной.

В настоящее время репрезентативный рыночный курс торгуется в среднем на уровне 3 723,79 долларов, что означает резкое увеличение на 33 песо по сравнению с поведением последних дней. Директор по экономическим исследованиям Banco de Bogotá Камило Перес только что рассказал об этих изменениях в TRM, уверяет, что макроэкономический прогноз банка оценивает инфляцию в конце года на уровне 6,4%, а доллар достигнет 3800 песо.

Некоторые эксперты считают, что цены на нефть не должны влиять на цену доллара, но на данный момент в Колумбии это один из основных факторов, на самом деле 33% от общего объема экспорта составляет топливо, что является одним из основных средств для ввоза долларов в страну.

Цена на нефть в сочетании с конфликтом в Украине увеличила затраты на энергоносители. С конца февраля эталонная сырая нефть марки Brent, использовавшаяся для обозначения европейского рынка, стоила выше 100 долларов, что привело к переоценке различных валют в регионе, например, Бразилии, Чили и Перу. Кроме того, санкции, введенные против России, могут «принести пользу» стране, поскольку это позволяет ей получать более высокие доходы от продажи топлива и углеводородов.

Некоторые аналитики считают, что ситуация с выборами также будет фактором падения цен на валюту, сказала Portafolio Ана Вера, главный экономист Inon Capital: «Опросы показали, что есть возможность выиграть у другого кандидата, кроме Густаво Петро, что заставляет некоторых получать прибыль с высокой ставки государственных долговых облигаций, что приводит к значительному притоку капитала и оказывает влияние на обменный курс»

Но Вера не единственная, кто связывает цену доллара с избирательной средой, Андрес Лангебек, директор по экономическим исследованиям Grupo Bolívar, объяснил низкую цену валюты результатами последнего опроса о намерениях голосования на президентских выборах: «Широкое распространение опросы последних дней в экономических средствах. Например, Дж.П.Моргам сделал специальный материал на эту тему. Я бы сказал, что это так, потому что с точки зрения цен на нефть мы не находимся на уровне 130 долларов США», - сказал он Valora Analitik.

Поведение колумбийского песо очень поразительно, учитывая, что это была самая девальвируемая валюта в мире в 2021 году. Это изменение прогноза объясняется в докладе Scotiabank Colpatria, начиная с того, как на валюту повлияло, например, увеличение цен на сырьевые товары,

Кроме того, по его оценкам, в течение этого года цена доллара останется далеко не 4 тысяч песо,

Без сомнения, цены будут постоянно меняться, и особое внимание необходимо будет уделить избирательным движениям, которые будут представлены в ближайшие недели, поскольку, как отмечалось выше, намерения кандидатов на голосование, опросы и предложения напрямую влияют на TRM.

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