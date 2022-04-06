Директор Parque Fundidora подал заявление об отставке по профессиональным причинам

Хесус Орасио Гонсалес подал в отставку с поста генерального директора Parque Fundidora в эту среду, 6 марта, во время очередного заседания совета директоров парка.

Учитывая это, до сих пор неизвестно, кто заменит его на своей должности, которую он занимал в течение семи месяцев, но известно, что его отставка была обусловлена профессиональной возможностью, более умелой в его личных проектах.

Отставка была представлена в присутствии генерального секретаря правительства Хавьера Наварро Веласко и председателя Совета во главе с Бернардо Бичарой Асадом, как объявил Миленио. В благодарственном письме он написал:

El Parque Fundidora abarca una superficie de 144 hectáreas, cuenta 2.35 kilómetros de canal de agua artificial, dos lagos, 23 fuentes y 3.4 kilómetros de pista (Foto: Twitter@parquefundidora)

Следует отметить, что Орасио получил критику за его руководство парком Фундидора, расположенным в Нуэво-Леоне, после того, как фестиваль Tecate Pa'l Norte имел это место в качестве места проведения, поэтому большая часть его зеленых зон пострадала после того, как он был проведен, где алкоголь продавался в общественном месте.

В то время бывший директор отметил, что благодаря фестивалю было получено 10% кассовых сборов, и он прогнозировал, что в 2022 году прибыль составит 12%. Что касается продуктов питания и напитков, то, по его оценкам, это составит около 15% по сравнению с 10% в предыдущем году.

Несмотря на это, он заверил, что «под руководством и видением президента и членов совета директоров» Fundidora Park станет одним из лучших общественных мест в Нуэво-Леоне и Мексике. Он также поблагодарил губернатора Самуэля Гарсию за приглашение войти в его администрацию.

Орасио Гонсалес занимал пост главы офиса Генерального директората Parque Fundidora с 7 октября 2021 года. Однако ранее он был альтернативным членом Сената Республики от парламентской группы Партии национального действия (ПАН), заменив лицензированного сенатора Виктора Фуэнтеса Солиса.

Хесус Орасио закончил бакалавриат в Университете Монтеррея в карьере делового администрирования. Позже он получил степень магистра в Tecnológico de Monterrey и в Университете им. Рей Хуана Карлоса в Испании.

El INAH le otorgó el título de Museo de Sitio de Arqueología Industrial ](Foto: Twitter@parquefundidora)

Парк Фундидора является одним из самых знаковых общественных мест Нуэво-Леона не только потому, что именно здесь президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор открыл Салон славы для бейсбола (его любимый вид спорта), но и за его способность быть местом проведения различных культурных мероприятий.

4 ноября 1988 года был официально учрежден фонд Fundidora Park Trust, проект Частной инициативы и правительства Нуэво-Леона, с целью преобразования его в развлекательное, образовательное, спортивное и культурное пространство. Лишь в 2006 году он был преобразован в децентрализованный государственный орган.

Национальный институт антропологии и истории (INAH) присвоил ему звание Музея промышленной археологии за его наследие, благодаря исторической ценности его 27 макроструктур и 127 стальных инструментов, которые в настоящее время являются музеографическими произведениями.

Согласно официальному сайту, в год он регистрирует около 8,5 миллионов посетителей, занимает площадь 144 гектара, имеет 2,35 километра искусственного водного канала, два озера, 23 фонтана и 3,4 километра трассы.

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