Луис Фернандо Суарес: «Руководство сборной Колумбии для меня не является навязчивой идеей»

Foto de archivo del director técnico de Costa Rica, Luis Fernando Suárez. Estadio Arena Baixada, Curitiba, Brasil. 20 de junio de 2014. REUTERS/Stefano Rellandini

Через неделю после подтверждения исключения сборной Колумбии из Катара 2022 года будущее Триколора довольно неопределенно, так как Рейнальдо Руэда остается на своем посту тренера после неудачи в ничьей, где цель не была достигнута.

Есть несколько имен тренеров, которые звучат, чтобы заменить валлекаукано, который добавил свою вторую неудачу в квалификации в национальную сборную к чемпионату мира и оставил свое место в распоряжении Колумбийской федерации футбола.

В последние дни несколько аргентинских СМИ указали, что фаворитом федерации является бывший тренер сборной Чили Марсело Бьелса, который недавно был уволен из «Лидс Юнайтед», где он находится с 2018 года.

Также стало известно имя товарища аргентинца Рамона Диаса, который в настоящее время возглавляет команду Саудовской Аравии «Аль-Хилал» и возглавлял футбольную команду Парагвая в период с 2016 по 2018 год.

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На данный момент Федерация футбола Колумбии не комментирует ситуацию с Рейнальдо Руэдой, который, покинув вакансию, возьмет на себя бразды правления «Атлетико Насьональ».

С другой стороны, колумбийский тренер, который живет совершенно другим подарком, - это Луис Фернандо Суарес, которому удалось выйти в плей-офф с Коста-Рикой после трудного старта с Тикосом в квалификации Конкакаф.

Бывший тренер «Атлетико Насьональ» и «Барранкильи Джуниор» сможет пройти квалификацию в свой третий орбитальный раунд с Коста-Рикой, если обыграет Новую Зеландию. При этом она войдет в группу F вместе с Испанией, Германией и Японией.

Следует отметить, что все утешительные игры будут проводиться на нейтральном стадионе, который будет определен в период с 13 по 14 июня 2022 года.

В диалоге с RCN Mundo паиса подчеркнул работу, которую он проделал с местными игроками сборной Коста-Рики, которым была предоставлена возможность.

Недавно Луис Фернандо Суарес дал интервью Zona Libre de Smoke, в котором рассказал о своей нынешней ситуации с Коста-Рикой и, конечно, с национальной сборной Колумбии.

Что касается варианта возглавить сборную Колумбии в будущем, то он ясно дал понять и отметил, что не зацикливается на идее взять бразды правления «Триколором».

Он также упомянул об упразднении национальной команды и подчеркнул, что структурная структура по существу должна быть проведена как можно скорее.

Наконец, бывший тренер Equity превознес факультеты Хуана Карлоса Осорио, который недавно покинул техническое направление Америки де Кали после плохих результатов в Лиге Димайора Betplay.

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