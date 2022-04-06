Диего Ребальяти и его досада тем, как «Спортинг Кристал» действовал перед матчем: «Иногда приходится показывать свое лицо»

Наконец, после нескольких туда-сюда Спортинг Кристал сыграл и проиграл «Фламенго» со счетом 2:0 на Национальном стадионе. Конечно, он не пользовался поддержкой своих фанатов, которые уже приобрели более 80% доступных билетов. Диего Ребальяти, спортивный журналист, был в ярости от того, как руководство Sporting Cristal действовало перед матчем Copa Libertadores, который никогда не рассказывал фанатам о том, что происходит незадолго до помолвки.

«Я не знаю, делают они это намеренно или нет, или это политика, и я не знаю об этом подробно. В течение дня ходили слухи о том, сыгран матч или нет, был ли он сыгран с аудиторией или без зрителей. Насколько я понимаю, 70, 80% билетов были проданы. Не было человека, о котором Кристал вышла поговорить или даже сказать: «Знаете что, мы не знаем, что происходит». Нам нужно поговорить с кем-то из правительства», - сказал участник дискуссии в программе Аль-Ангуло Movistar Deportes.

«Я уверен, что договоренности были достигнуты, они, должно быть, работали круглосуточно. Я не сомневаюсь в его профессионализме, преданности клубу. Но если они хотят, чтобы люди продолжали поддерживать их, как это сделали сегодня болельщики, кто-то из руководства должен выйти и поговорить. Иногда вам нужно показать свое лицо, потому что людям нужен кто-то, кого можно посетить, чтобы объяснить им, что происходит. Это лидерство», - продолжил он.

В итоге он порекомендовал, как они должны работать в футбольном клубе, а не в компании. «Быть менеджером клуба — это не быть менеджером публичной компании, разговаривать с акционерами и раз в год давать объяснения. В футболе участвуют люди, зрители, фанаты, а это требует другого руководства. В Cristal никто не выходит, чтобы показать свои лица, кто-то должен выйти и поговорить, во благо и во вред », - заключил он.

В течение нескольких часов и из-за ситуации, в которой страна оказалась с комендантским часом, фанаты Sporting Cristal не знали, закончится ли матч с «Фламенго» за Кубок Либертадорес.

СПОРТИНГ КРИСТАЛ 0-2 ФЛАМЕНГО

Фламенго понадобилось всего два гола, один в первом тайме и один во втором, чтобы показать свое превосходство над «Спортинг Кристал» на Национальном стадионе. «Менгао» дебютировал с триумфом в Кубке Либертадорес 2022 года после дня, полного неопределенности в Лиме из-за высот, возникших после комендантского часа, продиктованного Педро Кастильо.

Бруно Энрике отвечал за открытие счета после появления в зоне с перекрестным ударом, чтобы обыграть Алехандро Дуартеса. «Селесты» нашли несколько моментов, но не смогли забить гол в ничью. В 86 лет Матеузиньо забил последний гол, появившись справа и закончив прямым и скрещенным ударом.