«Блок сдерживания»: сенаторы оппозиции встречаются, чтобы обсудить реформу электроэнергетики

Сенаторы оппозиции встретились, чтобы обсудить роль, которую они будут играть, когда в палату придут дебаты о реформе электроэнергетики, которую продвигали президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор (AMLO) и члены его общенационального проекта под названием Четвертая трансформация (IV квартал) )).

Законодатели провели собрание через свои аккаунты в Twitter. Встретились: Мигель Анхель Осорио Чонг и Клаудия Руис Масси из Институционно-революционной партии (PRI); Жюлен Рементерия из Национального действия (PAN); Мигель Анхель Мансера из Демократической революции (PRD); Данте Дельгадо, национальный лидер Гражданское движение (MC); Клементе Кастаньеда, координатор скамьи оранжевой партии в Сенате Республики; а также Нэнси де ла Сьерра из множественной группы.

На этой платформе государственные должностные лица сопроводили фотографию сообщением и заявили, что они «поделились таблицей и идеями» и назвали себя «блоком сдерживания».

«Приятно поделиться таблицей и идеями со своими коллегами в блоке сдерживания @senadomexicano», — написал Клементе Кастаньеда. «Угадайте, какая реформа президента не идет», — заявил Жюлен Рементерия. «Уважение, восхищение и дружба объединяют нас, чтобы разделить день обучения и любви», — добавила Нэнси де ла Сьерра.

AMLO confió en que los legisladores opositores voten "libremente" sobre la Reforma Eléctrica (Foto: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM) Galo Cañas

Кроме того, на своей утренней конференции 5 апреля Лопес Обрадор призвал законодателей PAN и PRI взбунтоваться и проголосовать за реформу электроэнергетики в Палате депутатов.

Лопес Обрадор заявил, что у него есть информация о том, что некоторые депутаты PRI, «а в некоторых даже ПАН», не согласны с позицией своих партий, которая, согласно их заявлениям, способствует «защите частных компаний».

«Я уверен, что они проголосуют свободно и будут бунтовать. И я призываю их взбунтоваться, чтобы они стали настоящими народными представителями, а не сотрудниками групп с корыстными интересами. Пусть они не будут предателями страны. Пусть у них хватит высокомерия, чтобы чувствовать себя свободными», — сказал Табаскеньо.

В ответ на заявления Лопеса Обрадора бело-голубой федеральный депутат Хорхе Триана заявил, что оппозиционные партии будут голосовать против реформы электроэнергетики.

El dirigente nacional del PRI dijo que el tricolor votará en contra de la reforma en la Cámara de Diputados (Foto: Twitter/@alitomorenoc)

«Господин президент @lopezobrador_. Перефразируя себя: «прыгает диера». В случае его контрэлектрической реформы реальный акт восстания состоит в том, чтобы проголосовать ПРОТИВ его bodrio echeverrista, и оттуда мы НЕ собираемся двигаться. ЭТО НЕ ПРОЙДЕТ», — написала паниста в социальных сетях.

В последние дни национальный лидер триколора Алехандро Морено Алито указал, что PRI также будет отказать в реформе Лопеса Обрадора из Палаты депутатов.

«В PRI мы понимаем приверженность и доверие, которое оказали нам граждане, поэтому мы будем на правильной стороне истории и будем голосовать против инициативы Морены по реформе электроэнергетики. Мы голосуем против, мы не одобрим инициативу по реформе электроэнергетики, даже если правительство Морены не понравится», — заявил Алито.

Как заявила PRI, это решение было принято после 7 месяцев изучения инициативы Табаскеньо.

Общенациональный лидер PRI отметил, что для его партии законодательный орган не является «служащим власти», поскольку назвал меры, принимаемые нынешней администрацией в энергетических вопросах, «остроумными и противоречивыми».

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