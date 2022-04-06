«Блок сдерживания»: сенаторы оппозиции встречаются, чтобы обсудить реформу электроэнергетики

Сенаторы оппозиции встретились, чтобы обсудить роль, которую они будут играть, когда в палату придут дебаты о реформе электроэнергетики, которую продвигали президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор (AMLO) и члены его общенационального проекта под названием Четвертая трансформация (IV квартал) )).
Законодатели провели собрание через свои аккаунты в Twitter. Встретились: Мигель Анхель Осорио Чонг и Клаудия Руис Масси из Институционно-революционной партии (PRI); Жюлен Рементерия из Национального действия (PAN); Мигель Анхель Мансера из Демократической революции (PRD); Данте Дельгадо, национальный лидер Гражданское движение (MC); Клементе Кастаньеда, координатор скамьи оранжевой партии в Сенате Республики; а также Нэнси де ла Сьерра из множественной группы.
На этой платформе государственные должностные лица сопроводили фотографию сообщением и заявили, что они «поделились таблицей и идеями» и назвали себя «блоком сдерживания».
«Приятно поделиться таблицей и идеями со своими коллегами в блоке сдерживания @senadomexicano», — написал Клементе Кастаньеда. «Угадайте, какая реформа президента не идет», — заявил Жюлен Рементерия. «Уважение, восхищение и дружба объединяют нас, чтобы разделить день обучения и любви», — добавила Нэнси де ла Сьерра.
Кроме того, на своей утренней конференции 5 апреля Лопес Обрадор призвал законодателей PAN и PRI взбунтоваться и проголосовать за реформу электроэнергетики в Палате депутатов.
Лопес Обрадор заявил, что у него есть информация о том, что некоторые депутаты PRI, «а в некоторых даже ПАН», не согласны с позицией своих партий, которая, согласно их заявлениям, способствует «защите частных компаний».
«Я уверен, что они проголосуют свободно и будут бунтовать. И я призываю их взбунтоваться, чтобы они стали настоящими народными представителями, а не сотрудниками групп с корыстными интересами. Пусть они не будут предателями страны. Пусть у них хватит высокомерия, чтобы чувствовать себя свободными», — сказал Табаскеньо.
В ответ на заявления Лопеса Обрадора бело-голубой федеральный депутат Хорхе Триана заявил, что оппозиционные партии будут голосовать против реформы электроэнергетики.
«Господин президент @lopezobrador_. Перефразируя себя: «прыгает диера». В случае его контрэлектрической реформы реальный акт восстания состоит в том, чтобы проголосовать ПРОТИВ его bodrio echeverrista, и оттуда мы НЕ собираемся двигаться. ЭТО НЕ ПРОЙДЕТ», — написала паниста в социальных сетях.
В последние дни национальный лидер триколора Алехандро Морено Алито указал, что PRI также будет отказать в реформе Лопеса Обрадора из Палаты депутатов.
«В PRI мы понимаем приверженность и доверие, которое оказали нам граждане, поэтому мы будем на правильной стороне истории и будем голосовать против инициативы Морены по реформе электроэнергетики. Мы голосуем против, мы не одобрим инициативу по реформе электроэнергетики, даже если правительство Морены не понравится», — заявил Алито.
Как заявила PRI, это решение было принято после 7 месяцев изучения инициативы Табаскеньо.
Общенациональный лидер PRI отметил, что для его партии законодательный орган не является «служащим власти», поскольку назвал меры, принимаемые нынешней администрацией в энергетических вопросах, «остроумными и противоречивыми».
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