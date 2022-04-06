Верховный суд Бразилии отказался выдать турецкого бизнесмена, выступающего против Реджепа Тайипа Эрдогана

FILE PHOTO: Turkish President Recep Tayyip Erdogan and Albanian Prime Minister Edi Rama (not picture) attend a news conference, in Tirana, Albania January 17, 2022 REUTERS/Florion Goga/File Photo

Первая палата Верховного суда Бразилии во вторник единогласно отказалась выдать турецкого бизнесмена Якупа Сагара, противника правительства президента Реджепа Тайипа Эрдогана, которое обвиняет его в принадлежности к движению «Хизмет».

Высший судебный орган страны отклонил просьбу правительства Турции, считая, что «часть обвинений» против Сагара «явно политически мотивирована».

Он также заявил, что «не доказано», что «Хизмет», созданный турецким клириком Фетхуллахом Гюленом, является «террористической» организацией, как утверждают власти этой страны.

Сагар обвиняется в принадлежности, наряду с 83 другими, к этому движению, которое в июле 2016 года «предприняло бы попытку вооруженного переворота против правительства Турции, в котором нынешний президент Эрдоган был премьер-министром», говорится в ноте Верховного суда.

В ноябре прошлого года Верховный судья Александр де Мораес, отвечающий за это дело, распорядился о заключении Сагара в тюрьму для целей экстрадиции, но после допроса наложил на него лишь ряд мер предосторожности.

El juez Alexandre de Moraes, de la Corte Suprema de Brasil (EFE/Joédson Alves/Archivo) EFE

Бизнесмен, владелец фирмы по производству одежды в Сан-Паулу, живет в Бразилии с декабря 2016 года вместе с женой и дочерью. Кроме того, в начале этого года он получил статус беженца.

Согласно турецким властям, Сагар будет отвечать за сбор средств, которые якобы будут использоваться для финансирования «преступной деятельности» Хизмета, включая «обстрел турецких государственных учреждений».

Однако на слушаниях во вторник судья де Мораес подчеркнул «политический» характер части обвинений и подтвердил, что суд не одобряет экстрадицию гражданина, «если есть риск, что его будут судить исключительные судьи».

«Одним из столпов верховенства закона является независимость судебной власти, которая должна быть автономной и свободной от давления, принуждения и преследований», - сказал он.

В своем голосовании де Мораес отметил, что «турецкое правительство арестовало 2745 судей и прокуроров за предполагаемые преступления против самого правительства, что послужило психологическим принуждением к другим специалистам, оставшимся на своем посту».

«Ясно и постыдно, что (турецкая) судебная власть подвергается нападкам на свою автономию и независимость. Беспристрастный судья — это безопасность народа от произвола государства, и в данном случае нет никакой возможности, что так будет», - сказал он.

Помимо отказа в просьбе об экстрадиции, Де Мораес также отменил меры предосторожности, ранее принятые в отношении Сагара.

(С информацией из EFE)

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ: