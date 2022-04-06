Болельщик «Бенфики» пытался обыграть Луиса Диаса во время празднования своего гола за Ливерпуль

Луис Диас все больше укрепляет лидерство над английским «Ливерпулем». Его выдающаяся способность избавляться от защитников и решимость добиваться цели заставила немецкого тренера Юргена Клоппа более регулярно принимать его во внимание при определении важных матчей.

Гуахиро, который уже провел 13 матчей с английской командой, чувствовал себя комфортно со своей командой и товарищами по команде, с которыми ему удалось быстро и с хорошим общением адаптироваться, о чем свидетельствует каждый матч.

Диас остается одним из самых важных игроков сегодня с точки зрения колумбийцев за рубежом, хотя он также выделяется как один из лучших зимних игроков Лиги чемпионов.

В матче против «Бенфики», который проходил на корте да Луз в Лиссабоне, Ливерпуль, как домашний, поднял счет со счетом 3:1 в первом четвертьфинальном матче, в котором сыграла португальская команда во главе с Нелсоном Вериссимо против «красных».

На 17-й минуте Ибрахима Конате открыл счет для гостей прострелом от углового удара Робертсона, а 22-летний француз финишировал сильным ударом головой, который войдет в гол Влаходимоса.

Этот первый гол станет прелюдией и моральным духом на потом, более 34 минут Садио Мане забьет второй гол, после того как Луис Диас в передаче головы оставил ему мяч перед противоположными воротами.

На 49-й минуте Дарвин Нуньес получил скидку для «Бенфики» после контратаки, которая началась со спора о воздушном мяче Луиса Диаса, после ошибки Конате в обороне португальская команда забила.

Тем не менее, третий гол будет иметь колумбийскую подпись после того, как Диас слил пас, который поставил его лицом к лицу с вратарем «Бенфики», чтобы разумно определить свою цель 3 для «Ливерпуля».

На торжестве кофеварка подходит к трибуне, и видео запечатлевает момент, когда фанат «Бенфики» бросает предмет Диасу, когда его обнимали товарищи по команде после того, как он забил 3-1 на 87-й минуте, что запечатало победу Ливерпуля. (см. вторую 14 видеоролика).

Луис Диас получил узкую травму от болельщика в матче Бенфика-Ливерпуль за Лигу чемпионов

Стоит помнить, что Луис родом из Португалии с «Порту», командой, в которой ему удалось заметить своей техникой и голевыми способностями, а затем перейти к английскому футболу. Во время своего пребывания в Порту он сыграл ключевую роль в 6 матчах с «Бенфикой», в том числе потому, что зрители соперника не забыли, когда колумбиец забил ему в финале Суперкубка.

К счастью, с «Лучо» Диасом ничего не случилось, и этот момент почти остался незамеченным для многих, и он актуален только после захвата изображения, записанного о праздновании Диаса.

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