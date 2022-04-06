Предполагаемые преступники Чурубуско расследуются за преступления против здоровья и хранения огнестрельного оружия

Генеральная прокуратура Мехико (FGJCDMX) объявила, что она расследует отношения лиц, арестованных за предполагаемое нападение, совершенное в Чурубуско, которые были переданы в распоряжение прокуратуры.
Задержанные были опознаны как Мануэль «Н», 71 год, Хесус «Н», 43 года, и Роза «Н», 63 года, как объявила прокуратура через свои социальные сети.
Это нападение произошло на проспекте Рио Чурубуско на высоте оси 3 Ориенте, где агрессоры закрыли путь своим жертвам, внезапно тормозив перед автомобилем.
Старший мужчина спустился из автомобиля с металлическим предметом, чтобы напасть на семью. Он словесно напал на водителя, который закрыл окно, опасаясь, что его ударят трубкой, в то время как нападавший продолжил сильно ударить по левой стороне автомобиля.
Прокуратура объявила, что они будут расследованы за преступления, связанные с хранением огнестрельного оружия, владением предметами, пригодными для нападения, а также за преступления против здоровья в форме его владения с целью продажи и взяточничества.
Предполагаемые агрессоры были арестованы в мэрии Истапалапы, когда их перевезли на автомобиле в Кальсада-де-ла-Вига, колония Унидад Хабитасьональ Модело, полицией Министерства гражданской безопасности (SSC).
Согласно информации, полученной от властей, автомобиль был идентифицирован с помощью видеороликов в социальных сетях, а также с помощью камер видеонаблюдения, которые были замечены в мэрии.
Элементы заметили, что человек на пассажирском сиденье держит огнестрельное оружие, поэтому они отметили остановку для водителя.
После ареста офицеры провели проверку безопасности членов экипажа, где находились двое мужчин и женщина, а затем в подразделение, где они обнаружили, согласно заявлению FGJCDMX, металлический предмет типа дубинки и огнестрельное оружие эскадрильного типа с магазином и полезными патронами.
Точно так же они закрепили пакеты с сорняками с характеристиками, аналогичными марихуане. Они также сообщили, что предлагали деньги, чтобы сотрудники полиции не передавали их в прокуратуру.
Видео было распространено в понедельник, 4 апреля, и после его распространения секретарь SSC Омар Гарсия Харфуч объявил, что начато расследование по установлению местонахождения виновных через его официальный аккаунт в Twitter.
Кроме того, личность пожилого мужчины стала известна через его социальные сети, когда они обнаружили его профиль в Facebook и Linkedin. Во второй половине этого вторника, 5, власти объявили о его поимке.
«Сообщается, что несколько минут назад @SSC_CDMX арестовал этих людей, которые жестоко нападают на семью без какой-либо причины. Спасибо гражданам за все отчеты, которые они нам прислали», — написал министр гражданской безопасности.
До сих пор причины агрессии мужчин против партнера и несовершеннолетнего неизвестны, но предполагается, что дорожно-транспортное происшествие вызвало гнев обоих мужчин, и они бы жестоко отреагировали на семью другого автомобиля.
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