Предполагаемые преступники Чурубуско расследуются за преступления против здоровья и хранения огнестрельного оружия

Генеральная прокуратура Мехико (FGJCDMX) объявила, что она расследует отношения лиц, арестованных за предполагаемое нападение, совершенное в Чурубуско, которые были переданы в распоряжение прокуратуры.

Задержанные были опознаны как Мануэль «Н», 71 год, Хесус «Н», 43 года, и Роза «Н», 63 года, как объявила прокуратура через свои социальные сети.

Это нападение произошло на проспекте Рио Чурубуско на высоте оси 3 Ориенте, где агрессоры закрыли путь своим жертвам, внезапно тормозив перед автомобилем.

Un hombre de edad avanzada salió de su vehículo con un objeto metálico para golpear el auto de la familia (foto: @FiscaliaCDMX)

Старший мужчина спустился из автомобиля с металлическим предметом, чтобы напасть на семью. Он словесно напал на водителя, который закрыл окно, опасаясь, что его ударят трубкой, в то время как нападавший продолжил сильно ударить по левой стороне автомобиля.

Прокуратура объявила, что они будут расследованы за преступления, связанные с хранением огнестрельного оружия, владением предметами, пригодными для нападения, а также за преступления против здоровья в форме его владения с целью продажи и взяточничества.

Предполагаемые агрессоры были арестованы в мэрии Истапалапы, когда их перевезли на автомобиле в Кальсада-де-ла-Вига, колония Унидад Хабитасьональ Модело, полицией Министерства гражданской безопасности (SSC).

La foto de los responsables fueron difundidas en redes sociales (foto: @FiscaliaCDMX)

Согласно информации, полученной от властей, автомобиль был идентифицирован с помощью видеороликов в социальных сетях, а также с помощью камер видеонаблюдения, которые были замечены в мэрии.

Элементы заметили, что человек на пассажирском сиденье держит огнестрельное оружие, поэтому они отметили остановку для водителя.

После ареста офицеры провели проверку безопасности членов экипажа, где находились двое мужчин и женщина, а затем в подразделение, где они обнаружили, согласно заявлению FGJCDMX, металлический предмет типа дубинки и огнестрельное оружие эскадрильного типа с магазином и полезными патронами.

También se les investiga por delitos contra la salud (foto: @FiscaliaCDMX)

Точно так же они закрепили пакеты с сорняками с характеристиками, аналогичными марихуане. Они также сообщили, что предлагали деньги, чтобы сотрудники полиции не передавали их в прокуратуру.

Видео было распространено в понедельник, 4 апреля, и после его распространения секретарь SSC Омар Гарсия Харфуч объявил, что начато расследование по установлению местонахождения виновных через его официальный аккаунт в Twitter.

Кроме того, личность пожилого мужчины стала известна через его социальные сети, когда они обнаружили его профиль в Facebook и Linkedin. Во второй половине этого вторника, 5, власти объявили о его поимке.

Captura del video en el que el hombre agredió a la familia (Foto: Twitter/c4jimenez)

«Сообщается, что несколько минут назад @SSC_CDMX арестовал этих людей, которые жестоко нападают на семью без какой-либо причины. Спасибо гражданам за все отчеты, которые они нам прислали», — написал министр гражданской безопасности.

До сих пор причины агрессии мужчин против партнера и несовершеннолетнего неизвестны, но предполагается, что дорожно-транспортное происшествие вызвало гнев обоих мужчин, и они бы жестоко отреагировали на семью другого автомобиля.

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