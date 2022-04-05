Зеленский заявил, что Россия не сможет обмануть весь мир по поводу похищения и пыток мирных жителей в Буче

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в «искажении фактов» в контексте резни в Буче и заверил, что «они не смогут обмануть весь мир», поскольку есть «достаточно доказательств» того, что российские войска разрушают города и похищают, пытают и убийство мирных жителей.
«Придет время, когда все россияне узнают всю правду о том, кого из их сограждан убили. Кто отдавал приказы. Кто закрывал глаза на убийства», - подчеркнул он в своей обычной вечерней речи, сообщается на официальном сайте украинского председательства.
Зеленский напомнил, что в городе Буча «убито и пытают» более 300 человек, и это число, по словам украинского президента, «может быть больше», когда весь город будет тщательно осмотрен. «И это всего лишь один город», - добавил он.
В этой связи он заявил, что Москва «уже начинает ложную кампанию, чтобы скрыть свою вину в массовых убийствах мирных жителей в Мариуполе», поэтому «они попытаются скрыть следы своих преступлений», чего они не делали, покидая Бучу.
«Они сделают десятки интервью на сцене, переиздают записи и убивают людей специально, чтобы это выглядело так, будто их убил кто-то другой», - сказал он, добавив, что «прилагаются все усилия для выявления российских военных, причастных к этим преступлениям».
«В настоящее время людей больше не казнят. Но каждый громкоговоритель (и) фронтовой лгунья и их босс в Москве должны помнить: конец их жизни будет за решеткой. Может быть», — подчеркнул он, вспоминая казнь Юлиуса Штрайхера, одного из идеологов нацизма.
Кроме того, Зеленский направил упрек международному сообществу и его партнерам и союзникам в сомнении в предыдущих преступлениях. «Почему мы сейчас слышим от всех мировых лидеров заявления, которые должны были быть сделаны давно, когда все было совершенно ясно?» , он раскритиковал.
Президент Украины сообщил, что расчистка мин на улицах украинских городов началась и заверил, что «в ближайшее время» водоснабжение и электроснабжение будут восстановлены.
Зеленский также напомнил о своем выступлении в румынском парламенте и сослался на речь, которую он произнесет в этот вторник на Конгрессе депутатов, а также в Совете Безопасности ООН.
Его выступление, транслируемое онлайн, станет одним из первых после резни в Буче, где после ухода российских войск были найдены сотни тел. По просьбе Киева председатель правительства Испании Педро Санчес также выступит с кратким заявлением.
(С информацией от Europa Press)
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