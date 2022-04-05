Зеленский заявил, что Россия не сможет обмануть весь мир по поводу похищения и пыток мирных жителей в Буче

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в «искажении фактов» в контексте резни в Буче и заверил, что «они не смогут обмануть весь мир», поскольку есть «достаточно доказательств» того, что российские войска разрушают города и похищают, пытают и убийство мирных жителей.

«Придет время, когда все россияне узнают всю правду о том, кого из их сограждан убили. Кто отдавал приказы. Кто закрывал глаза на убийства», - подчеркнул он в своей обычной вечерней речи, сообщается на официальном сайте украинского председательства.

Зеленский напомнил, что в городе Буча «убито и пытают» более 300 человек, и это число, по словам украинского президента, «может быть больше», когда весь город будет тщательно осмотрен. «И это всего лишь один город», - добавил он.

В этой связи он заявил, что Москва «уже начинает ложную кампанию, чтобы скрыть свою вину в массовых убийствах мирных жителей в Мариуполе», поэтому «они попытаются скрыть следы своих преступлений», чего они не делали, покидая Бучу.

«Они сделают десятки интервью на сцене, переиздают записи и убивают людей специально, чтобы это выглядело так, будто их убил кто-то другой», - сказал он, добавив, что «прилагаются все усилия для выявления российских военных, причастных к этим преступлениям».

Un hombre en pie junto a las tumbas de varios civiles que, según los residentes locales, fueron asesinados por soldados rusos en Bucha REUTERS

«В настоящее время людей больше не казнят. Но каждый громкоговоритель (и) фронтовой лгунья и их босс в Москве должны помнить: конец их жизни будет за решеткой. Может быть», — подчеркнул он, вспоминая казнь Юлиуса Штрайхера, одного из идеологов нацизма.

Кроме того, Зеленский направил упрек международному сообществу и его партнерам и союзникам в сомнении в предыдущих преступлениях. «Почему мы сейчас слышим от всех мировых лидеров заявления, которые должны были быть сделаны давно, когда все было совершенно ясно?» , он раскритиковал.

Президент Украины сообщил, что расчистка мин на улицах украинских городов началась и заверил, что «в ближайшее время» водоснабжение и электроснабжение будут восстановлены.

Зеленский также напомнил о своем выступлении в румынском парламенте и сослался на речь, которую он произнесет в этот вторник на Конгрессе депутатов, а также в Совете Безопасности ООН.

Его выступление, транслируемое онлайн, станет одним из первых после резни в Буче, где после ухода российских войск были найдены сотни тел. По просьбе Киева председатель правительства Испании Педро Санчес также выступит с кратким заявлением.

(С информацией от Europa Press)

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