Кто такая Шеннон де Лима, якобы новое завоевание Алехандро Спитцера

Шеннон из Лимы — известная 33-летняя венесуэльская модель, которая вошла в мир моделирования в 2005 году, когда участвовала в Sambil Model и Miss Earth, и эти конкурсы помогли ей стать известной. В течение короткого времени она изучала социальные коммуникации, а затем дизайн интерьера, но не закончила ни одного, потому что ее страстью было моделирование; поэтому она переехала в Майами, США, чтобы освободить место для своей карьеры международной модели.

В 19 лет у нее родился сын с актером Мануэлем «Коко» Соса, которого обвинили в коррупции и торговле наркотиками. Романтика длилась несколько месяцев, но привела в жизнь Шеннон её первенца Даниэля Алехандро Сосу. В 2014 году она вышла замуж за известного певца Марка Энтони, хотя отношения продлились недолго с тех пор, как в 2016 году они развелись. Несмотря на то, что брак закончился, у детей Марка и Шеннон сложились прекрасные отношения, так как Дэниел разместил воспоминания о Эмме и Максе в своих социальных сетях, нежно обращаясь к ним.

Shannon de Lima y Marc Anthony compartieron parte de su vida juntos. Fotos: Instagram@marcanthony /@shadelima

Помимо того, что Шеннон является моделью, она также является влиятельным лицом и предпринимателем. В своем аккаунте в Instagram она заработала 2,4 миллиона подписчиков, и там она рекламирует продукты собственной линии макияжа. Хотя она не публикует всю свою жизнь в сетях, она участвует в социальных благотворительных организациях, таких как Red Nose, Share a Life, и постоянно помогает жителям своей страны.

К сентябрю 2017 года Шеннон де Лима подтвердила свои отношения с известным боксером «Канело» Альваресом, но, очевидно, отношения продлились недолго, потому что в 2019 году вспыхнули слухи о том, что модель встречается с известным игроком «Реала», сообщает Джеймс Родригез.

Shannon de Lima y los rumores de sus romances. Fotos: Instagram@alejandrospeitzer/@shadelima/@jamesrodriguez10

В настоящее время возникли предположения о возможном романе между главным героем мексиканского сериала Оскуро Десео Алехандро Спитцер и ею после того, как было опубликовано видео о двух моментах совместного использования. Несколько фанатов утверждают, что столкнулись с актером и моделью на концерте Pal Norte в Монтеррее, Нуэво-Леон в минувшие выходные.

Слухи об этом романе появились несколько месяцев назад, когда их видели вместе очень ласково играющими и обнимающимися. Ничего не было подтверждено до тех пор, пока несколько видео с фестиваля в эти выходные не стали вирусными через платформу TikTok, где несколько фанатов просят фотографии актера, пока Шеннон танцевала под песни Tecate Pal Norte. Вскоре после того, как их узнали, их окружало много людей, поэтому они решили бежать.

Хотя Алехандро не поделился видео о своем опыте на мероприятии, а венесуэльцы - нет, ни один из них ничего не подтвердил об их возможных любовных отношениях. Шеннон продолжает обычно публиковать истории в своем аккаунте в Instagram, однако вчера она опубликовала фотографию, на которой ее можно увидеть в повседневном наряде с солнцезащитными очками, и знаменитый актер вскоре сказал ей сердце.

В ответ на комментарий Алехандро Шпейтцера о публикации несколько подписчиков комментируют такие вещи, как «оле», «нравятся маленькие» или маленькие лица. Скорее всего, скоро некоторые из них сделают какое-то заявление о том, о чем спекулируют, поскольку совершенно очевидно, что у него есть какие-то отношения.

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