Какова процедура в случае, если AMLO отстраняется от президентства в результате отзыва мандата

Близится к завершению акция по аннулированию мандата, в ходе которой с гражданами будут проводиться консультации по отстранению от должности президента или в противном случае для поддержки нынешнего правительства Андреса Мануэля Лопеса Обрадора. 10 апреля избирательные бюллетени, организованные Национальным избирательным институтом, спросят население, согласны ли они с нынешней администрацией или нет, но что произойдет будет ли принято решение об отстранении президента от должности?

Во-первых, важно отметить, что для того, чтобы консультация была действительной в мексиканских властях, необходимо, помимо прочего, зарегистрировать участие не менее 40% от нынешнего списка избирателей. То есть из почти 93 миллионов граждан, зарегистрированных в НИС, потребуется около 37 миллионов для голосования (помимо их избрания). Из этой суммы для того, чтобы Лопес Обрадор был отстранен от должности в исполнительной власти, потребуется абсолютное большинство голосов, то есть не менее 19 миллионов голосов.

«Согласны ли вы с тем, что Андрес Мануэль Лопес Обрадор, президент Мексиканских Соединенных Штатов, должен быть отозван свой мандат в связи с утратой доверия или остаться на посту президента Республики до окончания срока его полномочий? », - это вопрос, который будет зачитан в бюллетенях по 57 тысячам ящиков, которые будут предоставлены для учений.

CIUDAD DE MÉXICO, 27FEBRERO2022.- Al rededor de 200 simpatizantes del presidente Andrés Manuel López Obrador congregaron en el Zócalo para expresar su apoyo por su iniciativa a la reforma eléctrica y a la consulta de revocación de mandato. Como parte de la manifestación, también hubo consignas contra supuestos “opositores” del mandatario, entre ellos los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y periodistas como Carmen Aristegui. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM Andrea Murcia

Для нее будет два возможных ответа: «Чтобы ее мандат был отозван в связи с утратой доверия» и «Пусть она останется в президенте Республики». Администрация Моренисты начала свою деятельность с 1 декабря 2018 года, и если она будет выполнена в обычном режиме, ее срок закончится в сентябре 2024 года.

Результаты консультаций должны быть оценены (и если есть какие-либо проблемы, решить их) Высшей палатой избирательного трибунала судебной власти Федерации, которая должна выдать заявление об отзыве. Статья 64 главы VII Федерального закона «О сфере применения» гласит, что при подаче заявления следует понимать, что обладатель президиума немедленно отстранен от должности.

Этот процесс предусмотрен статьей 84 Политической конституции Мексиканских Соединенных Штатов. В этом положении указывается, что в отсутствие президента временно вступит в должность глава министерства внутренних дел (в нынешнем контексте это будет Адан Аугусто Лопес Эрнандес). Мексиканский конгресс должен назначить временного или замещающего президента в течение не более шестидесяти дней.

Однако в соответствии с процедурой аннулирования мандатов закон делает исключение, и фактически вступит во владение исполнительной властью президент Конгресса Серхио Гутьеррес Луна. В течение 30 дней законодатели назначат тех, кто вступит в должность до конца администрации (сентябрь 2024 года).

CIUDAD DE MÉXICO, 27MARZO2022.- Propaganda a favor del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en la revocación de mandato que se realizará el 10 de abril. FOTO: MOISÉS PABLOCUARTOSCURO.COM Moisés Pablo

Консультации будут проводиться с 08:00 до 18:00. Для консультации НИС напечатало 94,5 миллиона бюллетеней с мерами безопасности, чтобы их нельзя было подделать. Институт подчеркнул, что те, кто намерен участвовать, должны иметь полномочия избирателя и не лишаться своих политических прав, и те, кто имеет полномочия, вступившие в силу в 2021 году, также смогут принять участие.

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