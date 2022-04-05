«Оружие для дестабилизации будущих правительств»: почему Клаудио X Гонсалес не будет голосовать за отзыв AMLO

CIUDAD DE MÉXICO, 20OCTUBRE2021.- Claudio X. González Guajardo, fundador de Sí por México; Gustavo de Hoyos Walter, empresario y co fundador de la iniciativa Sí por México; Beatriz Pagés Llergo Rebollar, vocera y miembro del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y la activista Argelia Núñez, directora general de De Poder Inspira Poder, ofrecieron conferencia de prensa en la zona del Centro Histórico donde declararon que invitarán a Movimiento Ciudadano (MC) para consolidar la coalición “Va por México” (PRI, PAN, PRD) de cara a los comicios próximos. Claudia X. expuso que su primer cometido de quitarle a Morena la mayoría calificada en San Lázaro fue cumplido, así como el triunfo de 10 alcaldías en las pasadas elecciones y que de haber tenido más tiempo podrían haber sido 13, declaró el también presidente de la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

Предстоящая отмена мандата Андреса Мануэля Лопеса Обрадора (AMLO) побудила членов политической оппозиции мотивировать своих сторонников не голосовать на консультациях с гражданами.

Таким образом, в социальных сетях политиков, аналитиков, журналистов появилось множество видеороликов, фотографий и публикаций гражданское общество с аргументами в пользу того, чтобы не идти на ящики.

Теперь настала очередь Клаудио X Гонсалеса Гуахардо, который в последние годы выделялся как один из сильнейших противников Четвертой трансформации, раскрыть свое решение не голосовать на следующей консультации.

В видеоролике в социальных сетях он сообщил о десятке основных причин, по которым он не будет присутствовать на выборах, которые будут организованы Национальным институтом выборов (НИС) по всей стране в следующее воскресенье, 10 апреля 2022 года.

Claudio X. González aseguró que AMLO podría usar la revocación de mandato en un futuro para desestabilizar gobiernos (Foto: Cuartoscuro)

Во-первых, он сказал, что знает, что AMLO был избран для управления на шестилетний срок, заканчивающийся в 2024 году, а не на три с половиной года.

Кроме того, он счел, что это «хитрая манипуляция», поскольку она перешла от гражданской консультации по отзыву мандата, как указано в законе, к «официальному осуществлению ратификации, противоречащему тому, что установлено Конституцией».

В этой связи он сообщил, что «консультацией руководит президент и его последователи, а не граждане, и используют ее для продолжения поляризации».

Что касается следующих моментов, он поделился, что консультация «отвлекает нас от решения многочисленных кризисов, которые влияют на нас», и что это пустая трата, которую Четвертая трансформация должна, скорее, инвестировать в «вакцины, лечение детей с раком, детские сады или школы».

Claudio X. González insistió en que el gobierno debería gastar los recursos en escuelas, medicamentos para niños con cáncer y vacunas, entre otras cosas (Foto: Cuartoscuro)

Он также настаивал на недавнем сокращении бюджета НИС со стороны Министерства финансов и государственного кредита (SHCP) и Конгресса, где «законодатели Морены не предоставили НИС ресурсы, которые они запросили, чтобы правильно отпраздновать это мероприятие», в дополнение к подчеркнув, что «эти ресурсы сейчас расходуются на пропаганда таким образом незаконна».

С другой стороны, он посчитал, что «в отдаленном случае, если консультация была обязательной, и что решение заключалось в отмене мандата президента», Закон диктует, что временный президент будет предложен Конгрессом, а поскольку Морена имеет большинство, изменение не будет репрезентативным. «Мы уже знаем, кто руководит Мореной», - предупредил он.

«Потому что, что бы ни случилось, Морена и президент не собираются покидать власть в 2022 году», - заявил Клаудио Х. Гонсалес во время видеоролика, размещенного в его официальном Twitter.

Один из его самых сильных аргументов против отзыва его мандата, а также президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора в частности, поскольку он заверил, что это инструмент, который он будет использовать в конце своего срока в качестве «оружия для дестабилизации будущих правительств».

Claudio X. González aseguró que no participará en la revocación de mandato de AMLO (Foto: Cuartoscuro)

Наконец, он заверил, что на самом деле есть только один голос, который будет засчитываться для достижения его целей, чем вывести 4Q из Национального дворца: федеральные и президентские выборы 2024 года.

«Давайте не будем отчаиваться, давайте не будем впадать в их игру, и 24-го числа, все голосуют, они уходят», - заключил бизнесмен, который столкнулся с несколькими днями и диретами против президента Мексики.

К критике и призывам не идти на выборы также присоединились такие деятели, как бывший президент Висенте Фокс Кесада, бывший чиновник Хавьер Лосано, ведущий и комик Чумель Торрес, сенатор Кения Лопес Рабадан и сенатор Херман Мартинес.

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