Видео: Марсела Рейес отправила сообщение своим подписчикам, которые хотят быть матерями

Для поклонников диджея Марселы Рейес не секрет, что она неоднократно изо всех сил старается уделить наибольшее внимание своему сыну Валентино, результат отношений артиста с DJ Exotic. Несколько месяцев назад было замечено, как он старался устроить малышу одно из лучших празднований дня рождения, о чем многие мечтали в детстве.

По этому случаю артистка отправила сообщение через свои социальные сети, в котором вместо того, чтобы критиковать их, она хотела бы посоветовать тем, кто среди ее желаний впервые стать матерями, и, возможно, тем, кто подумывает о рождении второго ребенка.

«Дети — это самое прекрасное, у меня нет такой любви... Я даже не знаю, как описать свою любовь к сыну. Девочки, обеспечьте экономическую стабильность, чтобы, когда придут эти благословения, вам не приходилось ни от кого зависеть», - сказала Марсела Рейес, прежде чем передать свое послание самыми полезными словами о том, что значит для нее быть рядом с сыном.

Позже диджей также обратился к теме, с которой неоднократно сталкивались тысячи женщин, которые забеременели и через некоторое время после рождения отцы бросают матерей на произвол судьбы.

«... к сожалению, иногда родители, как правило, бросают, безответственные родители, поэтому, если у нас есть такие дети, мы можем быть независимыми женщинами и поддерживать их, а не отставать от отца, умоляющего о помощи, помогите нам с ребенком, чтобы он мог ходить в школу, чтобы он действительно помог!» , заключила Марсела Рейес через свои «Истории».

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Вот полное содержание Марселы Рейес :

Диджей заверила, что если они это сделают, то они независимые женщины и не зависят от отца в случае отказа

Реакция вскоре появилась, поскольку развлекательный портал «Tracing Famosos» отвечал за тиражирование контента, которым диджей поделилась через свои социальные сети. Пользователи сети выразили свою поддержку артистке такими комментариями, как: согласились с ее заявлением, потому что у некоторых есть дети в зависимости от экономики отца, а другие обвинили ее в том, что во время записи историй в Instagram ее сын на заднем плане кричал о внимании мамы.

Другие комментарии предлагали: «Вы должны иметь экономическую стабильность, как женщина, и не быть внимательным, что это будет чужая ответственность, особенно в Колумбии, что отцов больше, чем сейчас», «И все, кто критикует, - это женщины, короче говоря, лицемерие», «Я надеюсь, что те, кто критикуйте половину того, что у Марселы есть за то, чтобы дать его своему ребенку», «Грустно видеть, как некоторые должны выпрашивать даже подгузник», среди прочего.

Посредством серии «вопросов и ответов» диджей ответил на некоторые опасения своих последователей, в которых просочилась информация о его отношениях с реггетонщиком и нынешним партнером Марселой Рейес.

«Как вы ладите с Би Кингом?» , был вопрос, заданный некоторыми пользователями сети, на который он ответил:

«У меня не было возможности встретиться с ним, но только потому, что я относился к Валентино с любовью, он мне очень нравится», - писал Exotic DJ в своих «InstaStories». Ответ быстро стал вирусным и был воспроизведен различными порталами сплетен, среди которых «Rechismes», где он получил почти 20 000 лайков от пользователей Интернета.

Exotic DJ respondió si se lleva bien o no con B King esposo de Marcela Reyes y cómo trata a su hijo. Tomada de Instagram @rechismes

Следует помнить, что несколько раз диджея обвиняли в том, что он бросил сына, однако в социальных сетях есть несколько пользователей Интернета, которые защищают его, поскольку утверждают, что он делится с ребенком и что он обычно не публикует его через свои социальные сети, как будто его мать. делает.

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