Видео: Луис Диас забил свой первый гол в Лиге чемпионов за «Ливерпуль»

Soccer Football - Champions League - Quarter Final - First Leg - Benfica v Liverpool - Estadio da Luz, Lisbon, Portugal - April 5, 2022 Liverpool's Ibrahima Konate scores their first goal Action Images via Reuters/Matthew Childs

Четвертьфинал Лиги чемпионов начался для «Ливерпуля», посетившего «Бенфику» на стадионе «Да Луз» в Лиссабоне, с целью достижения хорошего результата, который позволит ему определить серию на Энфилде перед своей аудиторией.

На поединок против «Орлов» немецкий тренер Юрген Клопп отправил на поле своих лучших одиннадцать, включая колумбийского игрока Лучо Диаса, который в третий раз выйдет в лиге чемпионов с «красными».

Следует отметить, что с момента своего прихода в английский клуб бывший «Барранкилья Джуниор» завоевал доверие своего тренера и является ключевым игроком в схеме Клоппа, что позволило ему наилучшим образом адаптироваться к своему стилю игры.

В первые минуты Ливерпуль взял на себя инициативу и гендерные подходы слева, где колумбиец был главным героем с его постоянными переполненными потоками. Первым явным шансом стал Мохамед Салах, который не смог сыграть против Одиссея Влаходимоса.

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В 12 лет Наби Кейта пробил справа, но вратарь «Бенфики», который уже был фигурой в игре для португальцев, был хорошо позиционирован.

На 17-й минуте первый матч состоится после углового удара Эндрю Робертсона из левого сектора, так что Конате без следа соединит голову с левым джойстиком Влаходимоса.

«Бенфика» пыталась достичь равенства через контрпереворот, но «Эвертон» окончательно финишировал левшей, но мяч вышел за пределы ворот его соотечественницы Алиссон.

После долгого и точного паса Трент-Александер-Арнорд Лучо Диас помог сенегальцу Садио Мане, который первым приказал спасти Ливерпуль со счетом 2:0 в течение 34 минут.

За 38 минут Лучо Диас хотел забить свой собственный после выстрела из-за пределов штрафной с правом, но футбол пошел широко. Через шесть минут Арнольд сделал длинный пас Салаха, который стрелял левшой, но голкипер дома отлично отреагировал.

Через 49 минут «Бенфика» достигла дисконта после прострела из правого сектора Рафы Силвы, который не смог очистить Конате и был оставлен уругвайцу Дарвину Нуньесу, который на правой ноге отправил ее в угол, который невозможно спасти для Алиссон.

Гол «Чарруа» стал важным стимулом для «Бенфики», которая перешла к атаке в поисках равенства и воспользовалась выбоиной Ливерпуля, которая не смогла ассимилировать полученный гол.

Местные жители получили шанс после удара в виде полумесяца из Эвертона правой рукой, который спас Алиссон, и отскок был оставлен Фабиньо, что устранило опасность для англичан.

По этой причине Юрген Клопп отправил Диого Джоту на корт за Мохамеда Салаха, Роберто Фирминио за Садио Мане и Джордана Хендерсона за Тиаго Алькантара, чтобы вернуть мяч в центре поля, где Бенфика генерировала свои атаки.

Девять с конца, игрок сборной Колумбии имел четкий вариант увеличить счет после прострела Хендерсона, который Exporto не смог сращивать справа и командовал им за пределами ворот.

На 87-й минуте Луис Диас проведет матч-реванш, получив душевное спокойствие, что позволит Ливерпулю определить свой выход в полуфинал 13 апреля следующего года в местных условиях.

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