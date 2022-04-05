Веракрус: подозреваемые киллеры и полицейские столкнулись в Акульцинго, 4 погибших

Согласно заявлениям губернатора округа Куитлауака Гарсии, в результате столкновения между полицией штата Веракрус и подозреваемыми в убийстве были убиты четыре мирных жителя, которые должны были входить в преступную группировку, возглавляемую субъектом, идентифицированным как Эль-Буканас.

Рано утром этого вторника, 5 апреля, сотрудники полиции штата Веракрус проводили профилактические работы на федеральной трассе Орисаба-Теуакан, на высоте города, известного как Эль-Меските, где они заметили присутствие бежевого автомобиля с «подозрительными» людьми внутри.

Испытуемые, путешествовавшие в фургоне Ford Explorer с номерными знаками штата Мехико, отказались останавливаться, несмотря на то, что мужчины в форме неоднократно отмечали свой автомобиль, поэтому они начали скоростную погоню на шоссе.

После нескольких минут преследования лица в форме и подозреваемые в убийстве вступили в перестрелку, в то время как гражданские лица пытались покинуть дорогу на высоте города Эль-Потреро. В результате столкновения четыре человека погибли, а еще один, известный как Гонсало «Н», был ранен пулями и был переведен в больницу в муниципалитете Рио-Бланко в качестве задержанного.

Las autoridades aseguraron armas cortas y largas (Foto: Twitter/riva_leo)

Власти получили три пистолета и один длинный пистолет, а также автомобиль, в котором перевозились предметы; конфискованные были переданы в распоряжение регионального прокурора 15-го округа Веракруса для интеграции следственного досье по этому делу.

Элементы Национальной гвардии и Министерской полиции внедрили устройство безопасности для обеспечения безопасности в этом районе и принятия необходимых мер для выяснения фактов.

Первые сообщения о фактах показали, что эти лица принадлежали к группе групп самообороны, происходящих из этого района, а позже распространились слухи о том, что жертвы принадлежали к преступной организации, занимающейся уачиколом.

Позже губернатор штата Куитлауак Гарсия дал показания местным СМИ о том, что произошло, заявив, что убитые могли входить в ячейку, принадлежащую преступной группе.

«Они не являются самообороной, просто перед лицом звонка в службу 911 о вооруженных лицах, которые пришли, и элементы подверглись нападению. Что было сделано немедленно, так это сообщить об этом факте, и прокуратура проведет расследование. Не было потери элементов, только тех, кто атаковал.

La Fiscalía de Veracruz ya investiga los hechos (Foto: Cuartoscuro) Ángel Hernández

Точно так же он выразил сожаление в связи с гибелью людей и заявил, что прокуратура Веракруса уже расследует этот инцидент; помимо того, что он подозревается в принадлежности к преступной группировке, возглавляемой Роберто де лос Сантосом де Хесусом, известной как Эль-Буканас.

Сообщается, что преступный лидер является одним из главных уачиколеро в штате, поскольку местные власти предлагают вознаграждение в размере пяти миллионов песо за информацию, ведущую к его поимке.

Де лос Сантос был сотрудником полиции штата и, как предполагается, использовал свое влияние в качестве офицера для кражи топлива на границах Веракруса и Пуэблы. В 2014 году он был связан с Лос-Зетас, так как власти штата обнаружили ранчо, где тренировались киллеры в городке в Акульцинго.

Недавно выяснилось, что Эль-Буканас заключил союз с киллерами CJNG, чтобы объединить усилия и продолжить свою преступную деятельность в штатах Веракрус и Пуэбла, которыми он командует в компании своего брата Сауля де лос Сантоса де Хесуса, Эль-Фоссиль.

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ:



