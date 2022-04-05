Венесуэла зафиксировала инфляцию в 10,5% в марте и составила более 250% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

Vista de una venta de alimentos en una calle de Caracas, Venezuela, en una fotografía de archivo. EFE/Rayner Peña R

В марте прошлого года Венесуэла зафиксировала инфляцию в 10,5%, что соответствует совокупному уровню инфляции в 17,8% за год, сообщил в понедельник Венесуэльский финансовый наблюдатель (OVF), независимый орган, состоящий из экспертов.

Рост по сравнению с предыдущим месяцем составил 8,8 пункта, поскольку инфляция в феврале составила 1,7%, напомнили в OVF, добавив, что инфляция в годовом исчислении достигла 251% в марте, превысив аналогичный показатель предыдущего месяца на 5 пунктов, когда она достигла 246%.

Наибольший рост был зафиксирован в таких статьях, как бытовая техника (105,9 процента), услуги (15,9 процента), связь (8,7 процента) и продукты питания (3,1%).

«Ускорение инфляции произошло в условиях, когда обменный курс вырос. Действительно, в то время как в феврале обменный курс боливара по отношению к доллару составлял 4,63 боливара за доллар, в марте он достиг 4,50 боливара к доллару, обозначая падение на 2,8 процента», - сказал он.

Personas hacen fila en un mercado en Caracas (EFE/Rayner Peña/Archivo) EFE

Он также указал, что это говорит о том, что закрепление валютного курса «недостаточно» для постоянного снижения инфляции.

«Среди факторов, повлиявших на рост цен, было объявление и последующее применение налога на крупные финансовые операции (IGTF), что, очевидно, создало эффект увеличения ожиданий по уровню цен», - пояснил он.

Именно поэтому, продолжил он, это «возобновление» уровня инфляции было «полностью ожидаемым», тем более когда возникли «серьезные проблемы» с применением и введением налога, который облагает налогом платежи в иностранной валюте или любой иностранной валюте, произведенные в стране.

«Таким образом, недавно объявленное повышение заработной платы уже ухудшилось из-за вышеупомянутого повышения цен. Таким образом, продовольственная корзина подскочила с $353 в феврале до $370 в марте, что почти в десять раз превышает минимальную заработную плату», - сказал он.

В декабре прошлого года Центральный банк Венесуэлы (BCV) покончил с гиперинфляцией в стране, зафиксировав 12 месяцев со ставкой ниже 50%.

(С информацией из EFE)

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