Неопределенность сохраняется из-за даты, когда Hidroituango вступит в эксплуатацию

Foto de archivo del alcalde de Medellín, Daniel Quintero. EFE/ Luis Eduardo Noriega A

Во время состоявшегося вчера Управляющего совета мэр Медельина Даниэль Кинтеро задал вопрос о дате начала работы Хидроитуанго. Это поставит под сомнение дату, объявленную национальным правительством, когда президент Иван Дуке во время своего визита на проект указал, что работы начнутся 26 июля, с началом эксплуатации первой турбины.

Он даже добавил, что превышение этого срока может привести к серьезному многомиллионному штрафу для страны,

Кинтеро предположил, что им не стоит торопиться с поставками, так как лучше «убедиться, что все хорошо закончено».

Мэр Медельина предупреждает о реализации Hidroituango

Но то, что было сказано в Руководящем совете, полностью противоречит тому, что он сказал несколько минут назад по радио Каракол, поскольку оно гарантирует, что дата ввода в эксплуатацию будет сохранена на 26 июля, поскольку нет никаких сбоев, так что установленное не выполняется: «Мы идем очень хорошо, Хидроитуанго идет полным ходом. Мы работаем днем и ночью. Это один из самых сложных проектов: туннели для покрытия и так далее. Эта энергия будет очень важна для страны, мы сосредоточены на том, чтобы она работала».

Он уточнил, что по-прежнему существует высокий уровень риска, на самом деле есть районы с красной тревогой. Одной из причин является туннель, который необходимо закрыть для обеспечения «полной безопасности» жителей. Столкнувшись с недостатками проекта, он сказал: «К 2013 году из-за решений, которые стремились увеличить стоимость работы и получить месяцы, они изменили дизайн работ. Третий туннель был построен из плохого материала и меньшего количества стержней и бетона. Это привело к обрушению тоннеля. Если бы этот туннель рухнул, а остальные не закрылись, сегодня плотина будет производить энергию. Перерасход средств составил 12 триллионов песо, мы уже восстановили 4,3, и мы делаем все возможное, чтобы вывести его как можно быстрее, не рискуя проектом».

Он также заверил, что они принимают все необходимые меры для снижения риска общин, расположенных ниже по течению, что является одним из моментов, вызывающих наибольшие сомнения из-за непредвиденных обстоятельств, которые представляла работа, главным образом из-за структурных сбоев, о которых сообщалось.

Официально, по словам Наташи Авенданьо Гарсиа, суперинтенданта государственных служб на дому, прогресс проекта составляет более 80%. Орган контроля и надзора уточнил, что будет запланировано последующее наблюдение, чтобы обеспечить соблюдение и чтобы его работа началась должным образом.

Следует отметить, что консорциум CCC Ituango, оператор работ, объявил в феврале в письме, адресованном публичным компаниям Медельина, EPM, что объявленные графики не соответствуют реальности.

Напротив, давление со стороны национального правительства продолжает утверждать, что 26 июля станет датой начала работы мегапроекта. «Мы будем продолжать следить за состоянием Хидроитуанго, поскольку наше обязательство и обязательство всего национального правительства заключается в поддержке ввода в эксплуатацию самого важного проекта электрической инфраструктуры в стране», - сказал суперинтендант Авенданьо.

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