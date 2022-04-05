ООН призывает Колумбию провести избирательную кампанию без насилия и стигматизации

Совет Безопасности ООН опубликовал ежеквартальный отчет о выполнении Мирного соглашения в Колумбии. Секретарь ООН Антониу Гутерриш рассказал о предстоящих президентских выборах в стране и призвал к проведению политических кампаний без насилия и стигматизации.
«Я призываю политические силы оставаться приверженными кампании, свободной от насилия и стигматизации, и предлагаю им продолжать направлять свои разногласия по институциональным каналам», - сказал секретарь.
В докладе содержится информация, которую наблюдала Контрольная миссия ООН в период с 28 декабря 2021 года по 25 марта 2022 года.
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