ООН призывает Колумбию провести избирательную кампанию без насилия и стигматизации

United Nations Secretary-General Antonio Guterres speaks to the media regarding Russia's invasion of Ukraine, at the United Nations Headquarters in New York City, U.S., March 14, 2022. REUTERS/Andrew Kelly

Совет Безопасности ООН опубликовал ежеквартальный отчет о выполнении Мирного соглашения в Колумбии. Секретарь ООН Антониу Гутерриш рассказал о предстоящих президентских выборах в стране и призвал к проведению политических кампаний без насилия и стигматизации.

«Я призываю политические силы оставаться приверженными кампании, свободной от насилия и стигматизации, и предлагаю им продолжать направлять свои разногласия по институциональным каналам», - сказал секретарь.

В докладе содержится информация, которую наблюдала Контрольная миссия ООН в период с 28 декабря 2021 года по 25 марта 2022 года.

В разработке...

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ: