Украина требует, чтобы Китай играл важную роль в достижении прекращения огня

Chinese President Xi Jinping applauds during the closing session of the National People's Congress (NPC) at the Great Hall of the People in Beijing, China March 11, 2022. REUTERS/Carlos Garcia Rawlins

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал своего китайского коллегу Ван И сыграть важную роль в достижении прекращения огня с Россией и заявил, что Украина надеется достичь мира и стать «воротами в Европу».

Министры провели телефонный разговор в понедельник вечером, собранный китайскими государственными СМИ во вторник, согласно которому Ван сказал Кулебе, что Китай ожидает продолжения переговоров до достижения соглашения о прекращении огня.

Диалог между ними состоялся всего через три дня после того, как Китай и Европейский союз (ЕС) провели телематический саммит, на котором Брюссель попросил Пекин отказаться от «равноудаленности» к войне в Украине и использовать свое влияние на Россию для прекращения агрессии. «Все, чего хочет Китай, - это мир в Украине», - заверил Кулеба главу дипломатии азиатского гиганта, сообщает официальное информационное агентство Синьхуа.

С самого начала конфликта Китай занимает двусмысленную позицию, призывая уважать территориальную целостность всех стран и избегая использования слова «вторжение» для обозначения российского наступления, вновь заявляя о своем несогласии с санкциями против Москва.

По словам Синьхуа, министр иностранных дел Украины проинформировал Вана о ситуации, заявил, что его страна хочет поддерживать связь с Китаем и надеется, что он продолжит играть важную роль в достижении прекращения огня.

Dmytro Kuleba, canciller ucraniano (Reuters) REUTERS

Китай — «великая страна, которая играет ключевую и активную роль в сохранении мира», сказал Кулеба, который также поблагодарил гуманитарную помощь, направленную Пекином, и настаивал на том, что Киев хочет найти долгосрочное решение путем диалога с Россией и «готов стать воротами в Европу».

Ван, тем временем, настаивал на китайской позиции продвижения диалога и мирных переговоров: «Китай не имеет геополитических интересов в украинском кризисе и не будет наблюдать на расстоянии, ничего не делая, но и не добавит бензина в ставку. Все, чего мы хотим, - это мира», - сказал он.

Он также призвал своего коллегу сохранять фокус диалога до тех пор, пока не будет достигнуто прекращение огня и в конечном итоге мир, «независимо от того, насколько сложными являются переговоры и разногласия».

По словам китайского министра, конфликт в конечном итоге закончится, и важно сохранить устойчивую безопасность в Европе, для чего потребуется «сбалансированная, эффективная и устойчивая европейская структура безопасности», построенная на основе «равноправного диалога».

Китай, по его словам, готов продолжать играть конструктивную роль «по-своему», со своей «объективной и беспристрастной» позиции.

Ван также высоко оценил усилия украинских властей по эвакуации китайских граждан и выразил уверенность в том, что будут и впредь приниматься эффективные меры для обеспечения безопасности граждан, остающихся в стране.

На прошлой неделе министр иностранных дел России Сергей Лавров находился в Китае для участия в специальной встрече по Афганистану, но в кулуарах он встретился с Ваном и оба дали понять, что ни война, ни санкции не изменят «стратегического партнерства» между их странами.

(С информацией из EFE)

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