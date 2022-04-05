Украина задокументировала 1200 военных преступлений только в Киевской области

Только в Киевской области, включая столицу страны, украинские силовики уже задокументировали и зафиксировали более 1200 действий, которые считаются военными преступлениями, приписываемыми россиянам, заявил во вторник министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.

«Только в Киевской области мы зафиксировали более 1200 случаев военных преступлений. Это грабежи и преступления, совершаемые орками (как некоторые украинцы называют русскими) на наших территориях», — заявил министр в эфире местных телеканалов, передает агентство Укринформ.

Ссылаясь на предполагаемые преступления российских войск, зафиксированные на территориях, уже освобожденных украинской армией, Монастырский отметил, что «следователи Национальной полиции, Службы безопасности и прокуратуры уже работают вместе над установлением, регистрацией доказательств и выявлением тех, кто мог совершил эти преступления».

(Foto: Franco Fafasuli) Franco Fafasuli

«Все те (россияне), которые попали в плен, опознаны и переданы в распоряжение Службы безопасности Украины и военных властей для обеспечения правопорядка», — подчеркнул он.

Как только эта процедура будет завершена, «они будут переданы в Министерство юстиции», сказал он, «где они предстанут перед судом и могут быть допрошены».

Как ранее объявила заместитель премьер-министра Украины Ирина Верещук, Украина удерживает на своей территории 600 российских заключенных, захваченных с начала вторжения российской армии в их страну 24 февраля,

«Если говорить об общем количестве (военнопленных), то сейчас их насчитывается около 600 человек. Мы должны построить специальный лагерь в соответствии с международным правом», - сказал Верещук во время трансляции так называемого телемарафона, телевизионной программы, которая транслируется совместно местными вещателями.

Un soldado ucraniano sobre un tanque ruso capturado (REUTERS/Thomas Peter/archivo) REUTERS

Подозрения в том, что российская армия совершила военные преступления на Украине, возросли после обнаружения сотен тел гражданских лиц, некоторые из которых были связаны и подверглись пыткам, в таких городах, как Буча, после вывода войск из России.

Правительство Киева, несколько НПО и международных учреждений призвали провести расследование для документального подтверждения возможных военных преступлений, которые Россия отрицает и приписывает «монтажу».

(Foto: Franco Fafasuli) Franco Fafasuli

ООН: фотографии Бучи свидетельствуют о преднамеренных убийствах мирных жителей

Во вторник Управление ООН по правам человека заявило, что фотографии предполагаемой резни в Буче «по-видимому, предполагают» преднамеренное убийство мирных жителей, что может представлять собой военное преступление.

«Мы пытаемся получить доступ к Буче, у нас нет прямой информации, но то, что мы увидели, вызывает тревогу», - заявила на пресс-конференции пресс-секретарь офиса Лиз Тросселл.

El cuerpo sin vida de un hombre con las manos atadas a la espalda se encuentra en el suelo en Bucha, Ucrania, el domingo 3 de abril de 2022. (AP Foto/Vadim Ghirda) VADIM GHIRDA | AP

Он подчеркнул, что изображения, на которых изображены тела со связанными или сожженными руками, могут свидетельствовать о том, что агрессоры намеренно разыскивают таких жертв, что может повысить серьезность нарушений прав человека, совершенных во время российского вторжения в Украину, если факты будут подтверждены.

«На прошлой неделе Верховный комиссар Мишель Бачелет уже говорила о возможных военных преступлениях в контексте бомбардировок гражданских инфраструктур, но, похоже, это прямое убийство гражданских лиц», - подчеркнула пресс-секретарь, уточнив, что снимки все еще нуждаются в проверке на предмет достоверности.

«В конкретных инцидентах требуется криминалистический анализ, мониторинг и сбор информации, чтобы определить, кто что сделал», — подчеркнул Тросселл, заявив, что привлечение к ответственности часто «требует времени».

(С информацией из EFE)

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