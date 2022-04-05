Торговцы и рабочие с удивлением узнали о комендантском часе во вторник

Растерянность, удивление и беспокойство наблюдались сегодня утром среди торговцев и рабочих, которые только что узнали, что около полуночи накануне президент объявил о несменяемости гражданина или комендантском часе на 5 апреля с 2 до 23:59.

В 5 часов утра рабочие и торговцы, которые начали свою деятельность рано утром, сказали, что едва слышали об этой мере и вынуждены возвращаться в свои дома или закрывать свои предприятия, в основном фруктовые, в страхе, что их продукция будет испорчена.

«Мы очень возмущены президентом Кастильо. Мы отдыхаем в 8 или 7 часов ночи. И президент не может отдать приказ, когда захочет. Мы не его ягнята или его дети, которые учатся, когда он учился в школе. Мы торговцы, которые живут изо дня в день», - сказал América TV, торговец арбузами с фруктового рынка, который опасался, что их продукция выйдет из строя и потеряет инвестиции в размере 20 тысяч подошв.

Другие работники неформального сектора выразили возмущение объявлением президента, заявив, что живут изо дня в день и что им не придется покупать еду, если они не работают. Другие люди, которые приезжали на станции метро Lima и Metropolitano , вернуться в свои дома, когда они будут закрыты.

Комендантский час: торговцы и рабочие удивлены, узнав об этой мере

НЕТ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА

Около 3:00 Управление городского транспорта Лимы и Кальяо (ATU) информирует общественность о том, что «все маршруты общественного транспорта в Лиме и Кальяо в рамках своей компетенции, точно так же, как концессионные услуги, такие как столичный и дополнительные коридоры, не будут предоставлять услуги сегодня, во вторник, 5 апреля».

Кроме того, они указали, что в случае такси, а также специального школьного, туристического и рабочего транспорта «они не смогут предоставлять услуги в период обязательной социальной иммобилизации, предусмотренный вышеупомянутым постановлением».

«Предлагается, чтобы те, кто работает в основных видах деятельности (здравоохранение, водоснабжение, санитария, электричество, перевозка грузов и товаров, средства массовой информации и другие), делали необходимые прогнозы, чтобы своевременно добраться до своих центров работы», - сказали они, однако, они не объяснили, как прибывают на рабочие места.

То, что было замечено с раннего утра, в некоторых районах центра Лимы является неформальным общественным транспортом.

ОБЪЯВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА

После заседания Совета министров президент Педро Кастильо во вторник, 5 апреля, постановил объявить в провинции Лима и Кальяо чрезвычайное положение в дополнение к несменяемости граждан.

В своем послании народу он также призвал к спокойствию и спокойствию граждан, подчеркнув, что каждый протест в стране является конституционным правом, но это всегда должно делаться в рамках закона.

«Столкнувшись с актами насилия, которые некоторые группы хотели создать в результате блокады въезда в Лиму и Кальяо и в целях восстановления мира и внутреннего порядка, Совет министров объявил чрезвычайное положение, приостановив действие конституционных прав, касающихся свободы и личной безопасности, неприкосновенность домициля и свобода собраний в провинции Лима и Кальяо», - сказал он.

Он добавил, что было одобрено объявить гражданина несменяемостью с 2:00 до 23:59 вечера во вторник, 05 апреля, для защиты основных прав всех людей, и подчеркнул, что эта мера не будет препятствовать предоставлению основных услуг всем перуанцам и перуанцам.

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