В нем говорится, что верховный указ, предусматривающий обязательную социальную иммобилизацию в Лиме и Кальяо во вторник, 5 апреля

Волна насилия, развязанная во время национальной транспортной забастовки, заставила Правительство Перу объявило обязательную социальную иммобилизацию с 2:00 до 23:59 сегодня, во вторник, 5 апреля. Верховный указ о чрезвычайном положении уже опубликован в Правовых положениях официальной газеты El Peruano.

В этом чрезвычайном указе, среди обоснований, говорится, что «статья 44 Политической конституции Перу предусматривает, что основные обязанности государства заключаются в том, чтобы гарантировать полное соблюдение прав человека, защищать население от угроз его безопасности и содействовать общему благосостоянию на справедливость и комплексное и сбалансированное развитие нации».

«Статья 137 Великой хартии вольностей предусматривает, что президент Республики с согласия Совета министров может в течение определенного периода времени издавать на всей территории страны или на ее части и отчитываться перед Конгрессом или Постоянным комитетом о чрезвычайном положении, упомянутом в этой статье, включая чрезвычайное положение, в случае нарушения мира или внутреннего порядка, катастрофы или серьезных обстоятельств, затрагивающих жизнь нации, и осуществления конституционных прав, касающихся свободы и безопасности личности, неприкосновенности жилища и свободы сборка и транзит на территории».

Послание народу Педро Кастильо, где он объявляет комендантский час.

Кроме того, «что, учитывая нынешний контекст, связанный с действиями, предпринятыми во время вышеупомянутых акций протеста, необходимо изменить положения, связанные с приостановлением осуществления конституционных прав, в целях защиты общественного порядка и внутреннего порядка, а также жизни и здоровье перуанцев»

«Поправка к статье 2 президентского указа № 025-2022-PCM, которая продлевает чрезвычайное положение в метрополии Лима в департаменте Лима и в конституционной провинции Кальяо

Изменить статью 2 декрета президента № 025-2022-PCM, который продлевает чрезвычайное положение в метрополии Лима, департамент Лима и в конституционной провинции Кальяо, следующим образом:

Статья 2. Приостановление осуществления конституционных прав

2.1. Во время чрезвычайного положения, упомянутого в предыдущей статье, и в упомянутом избирательном округе приостанавливаются конституционные права, касающиеся неприкосновенности жилища, свободы передвижения по национальной территории, свободы собраний и свободы и личной безопасности, которые включены в статьи 2 (9), (11), (12) и (24) (f) Политической конституции Перу.

2.2. С 02:00 до 23:59 во вторник, 5 апреля 2022 года, обязательная социальная иммобилизация предусмотрена для всех лиц, находящихся в их домах, в округах метрополии Лима в департаменте Лима и в конституционной провинции Кальяо.

2.3. Во время обязательной социальной иммобилизации строго необходимый персонал, занимающийся предоставлением медицинских услуг, медикаментов, непрерывности водоснабжения, санитарии, электроэнергии, газа, топлива, телекоммуникаций и смежных мероприятий, уборки и сбора отходов, освобождаются твердые товары, похороны услуги, перевозка грузов и товаров и связанная с этим деятельность.

2.4. Во время обязательной социальной иммобилизации аптекам и аптекам разрешается оказывать помощь в соответствии с нормой субъекта.

2.5. Сотрудники прессы, радио или телевидения могут осуществлять транзит в период обязательной социальной иммобилизации при условии, что они имеют при себе личный рабочий пропуск, соответствующие журналистские удостоверения и национальный документ, удостоверяющий личность для целей идентификации. Разрешение также является обширным для мобильных подразделений, которые перевозят их для выполнения своих функций.

2.6. Людям, которым требуется срочная или неотложная медицинская помощь, поскольку они подвергаются серьезному риску для жизни или здоровья, также разрешается путешествовать на личном или пешеходном транспортном средстве, а также приобретать лекарства.

2.7. Работники государственного и частного секторов выполняют только удаленную работу в соответствии с действующими нормативными актами»

Рефрендо

Верховный декрет утверждается председателем Совета министров, министром внутренних дел, министром обороны и министром юстиции и прав человека.

Стандарт, опубликованный во внеочередном издании брошюры «Правовые стандарты» Официального вестника El Peruano, подписан президентом Республики Педро Кастильо и председателем Совета министров Анибалом Торресом.

Кроме того, министры Хосе Луис Гавидиа Арраскуе (оборона), Альфонсо Чаварри Эстрада (внутренние дела) и Феликс Черо Медина (правосудие и права человека).

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