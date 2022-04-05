Это строгая китайская стратегия борьбы с COVID, которая вынуждает семьи разлучаться

Un trabajador sanitario con un equipo de protección individual tras la barrera de un área confinada por causa de la pandemia de COVID-19 en Shanghái, China, el 26 de marzo de 2022. REUTERS/Aly Song

Хотя статистика Китая о количестве случаев и смертей от COVID-19 не всегда ясна, в это воскресенье он сообщил о более чем 13 000 новых пациентов, что аналогично предыдущему дню, что является самым высоким показателем с февраля 2020 года, когда вирус SARS-CoV-2 особенно беспокоил Ухань, район где он был впервые обнаружен несколькими месяцами ранее.

Из случаев заболевания, о которых сообщалось вчера, примерно 9000 были выявлены в Шанхае, хотя органы здравоохранения заявили, что новых случаев смерти не было и что большинство случаев заболевания, 11 711, протекали бессимптомно.

В этих рамках в течение нескольких недель разрабатывалась стратегия здравоохранения, известная как COVID zero, заказанная правительством с тех пор, как вариант Омикрон, самый заразный из известных на данный момент. Это положение требует ликвидации вспышек в Шанхае, крупнейшем городе Китая, и провинции Цзилинь на северо-востоке страны, где более 24 миллионов жителей были вынуждены жить в своих домах.

Столкнувшись с появлением SARS-CoV-2 и его высоким уровнем заразности, особенно в последней волне, вызванной вариантом Омикрон, некоторые страны выбрали очень строгую политику для предотвращения передачи и циркуляции вируса. С начала пандемии это означало закрытие границ, ограничения на въезд и выезд путешественников, строгую изоляцию положительных случаев и даже закрытие целых кварталов или городов перед лицом увеличения числа инфекций.

Эта стратегия, вероятно, предотвратила тысячи смертей и серьезных заболеваний в Азии и Океании. Однако эксперты настаивают на том, что они должны сопровождаться сильными кампаниями вакцинации для достижения высокого уровня иммунитета и что ограничения не будут увековечены с течением времени. Точнее, два великих представителя этой так называемой политики «нулевого COVID» - это Китай и Гонконг. Вместо этого Европа и Америка выбрали строгие ограничения в первые месяцы 2020 года, а затем смягчили условия по мере снижения числа инфекций в попытке сбалансировать здоровье и экономику.

Residents line up for nucleic acid testing at a residential area, during the second stage of a two-stage lockdown to curb the spread of the coronavirus disease (COVID-19), in Shanghai, China April 4, 2022. REUTERS/Aly Song REUTERS

После первой вспышки в городе Ухань, где в декабре 2019 года был обнаружен первый случай коронавируса на планете, и после первых месяцев полного закрытия Китаю удалось стабильно сдерживать инфекции и смертность на протяжении большей части пандемии. Но этот сценарий изменился к началу марта прошлого года. По этой причине правительство решило ограничить 9 миллионов жителей города Чанчунь, расположенного на северо-востоке страны. Жителям этого района было проведено три раунда тестов ПЦР, чтобы отследить случаи заболевания и замедлить кривую.

Затем, на прошлой неделе, власти устроили карантин в городе Шанхае, финансовой столице и крупнейшем городе Китая с 26 миллионами жителей, который сталкивается с резким возрождением COVID-19.

Среди других мер наиболее травматичной в Шанхае является разлучение детей с положительным результатом COVID-19 с родителями на основании предотвращения распространения эпидемии, которая вызвала широкий общественный резонанс. Более 30 стран обратились в МИД Китая с письмами, призывая власти не предпринимать этого шага.

Согласно китайским мерам здравоохранения, люди с положительным результатом теста на COVID-19, даже если у них нет симптомов или у них болезнь легкой степени, должны быть изолированы. Власти Шанхая подтвердили в понедельник, что эта мера распространяется также на несовершеннолетних, даже если они младенцы.

Международные СМИ сообщили, что это положение вызвало оцепенение среди семей города. «Если ребенку меньше семи лет, эти дети будут лечиться в общественном медицинском центре», - сказал У Цяньюй, сотрудник муниципальной службы здравоохранения. «Для детей старшего возраста или подростков (...) мы изолируем их в основном в централизованных (карантинных) местах», - добавил он. Чиновник пояснил, что «если кто-то из родителей заразится, он сможет сопровождать ребенка и заботиться о нем» в специальном месте, «где их будут лечить» . В социальных сетях несколько семей выразили свое возмущение этой мерой. «Должны ли родители теперь «соответствовать условиям» (быть инфицированными), чтобы сопровождать своих детей? Это абсурд! Это элементарное право», — заявил один из пользователей социальной сети Weibo.

A toy is seen on a window, during the second stage of a two-stage lockdown to curb the spread of the coronavirus disease (COVID-19), in Shanghai, China April 4, 2022. REUTERS/Aly Song REUTERS

Международные СМИ сообщили, что в социальных сетях распространялось несколько видеороликов, которые невозможно проверить, показывают маленьких детей и несопровождаемых младенцев в государственных медицинских центрах.

Жителям Шанхая даже запрещено спускаться в сады своих зданий и ходить по площадям кварталов. По сообщениям международных СМИ, они даже не могли вывезти своих собак, чтобы успокоиться. Ситуация усугублялась разлучением детей со своими семьями и нехваткой предметов снабжения. В прошлый четверг генеральный секретарь муниципального правительства Шанхая Ма Чуньлей должен был извиниться перед населением за «неадекватные гарантии жизни людей в закрытых районах». Кроме того, люди с хроническими заболеваниями не могли получить доступ к лекарствам и лечению в больницах, где отделения неотложной помощи были закрыты, но их пришлось снова открыть после того, как стало известно, что два человека умерли от приступов астмы и отсутствия ухода.

Французское консульство и британское посольство заявили, что они пишут письма от имени других стран, включая страны Европейского Союза и другие, такие как Норвегия, Швейцария, Австралия и Новая Зеландия, узнав о трудностях, вызванных закрытием Шанхая, город проводится в два этапа, начиная с 28 марта.

Посольство Великобритании выразило обеспокоенность положением граждан Великобритании в Китае. Бессимптомные или легкие случаи должны направляться в «специализированную изоляцию с персоналом, который может общаться на английском языке», говорится в письме французского консульства, копию которого Reuters увидела и проверила двумя источниками.

В настоящее время бессимптомные случаи направляются в централизованные карантинные центры, некоторые из которых были охарактеризованы как нездоровые и переполненные.

Британское посольство заявило, что существуют опасения по поводу условий и отсутствия конфиденциальности в недавно развернутых мобильных больницах, добавив, что изоляция в дипломатических корпусах является «предпочтительным решением в соответствии с нашими привилегиями Венской конвенции», в письме, которое проверило Reuters и проверено двумя источниками .

Personal de aerolínea con equipo de protección personal para protegerse del COVID-19, en el aeropuerto internacional de Pekín Capital, China, 13 de marzo de 2022. REUTERS/Soe Zeya Tun REUTERS

Китай вакцинировал свое население почти исключительно собственными формулами, прививками Sinopharm и CoronaVac. По данным органов здравоохранения, 85,5 процента населения получили две дозы, но данные о подкреплении распространены не были.

Один из недостатков заключается в том, что, хотя эти вакцины являются хорошим барьером против серьезных заболеваний и смерти, их эффективность гораздо ниже в обеспечении защиты от инфекции. По этой причине многие задаются вопросом, что произойдет, если Китай отменит ограничения и стратегию «нулевого COVID», сколько инфекций может составить население без надежного иммунитета.

Азиатской стране удалось провести крупнейшую кампанию вакцинации в своей истории и разработать вакцины с рекордной скоростью. Таким образом, в 2021 году в стране было распределено 2,8 миллиарда доз.

Яньчжун Хуан, старший исследователь в области глобального здравоохранения в Совете по международным отношениям США (CFR), пояснил, что и Китай, и Гонконг «придерживаются стратегии «нулевого COVID-19», в обоих есть большое невакцинированное пожилое население, и, кроме того, (оба) не инвестировали в развитие потенциала общественного здравоохранения до удара волны Омикрон». Кроме того, в Китае «существует большой процент населения в целом, которые не подверглись воздействию вируса из-за «нулевого COVID-19» или вакцинированы вакцинами, которые (согласно исследованиям) неэффективны для предотвращения инфекции».

Un agente de policía con traje de protección vigila en una calle, mientras comienza la segunda etapa de un confinamiento en dos fases para frenar la propagación de la enfermedad del coronavirus (COVID-19) en Shanghái, China, el 1 de abril de 2022. REUTERS/Aly Song REUTERS

В марте в Китае был приблизительный уровень вакцинации более 87%, но он был ниже, чем в таких странах, как США и Великобритания, в иммунизации пожилых людей. По этой причине, по оценкам Китайской национальной комиссии здравоохранения, 40 миллионов китайцев в возрасте старше 60 лет еще не получили вакцину. В то время как около 80% из 264 миллионов пожилых людей в Китае полностью вакцинированы, этот процент снижается примерно до половины для группы, наиболее уязвимой к COVID-19, — лиц старше 80 лет.

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