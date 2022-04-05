«Канело найдется для всех»: послание Маурисио Сулеймана соперникам Сауля Альвареса

Хотя Сауль Альварес взял на себя вызов, столкнувшись с Дмитрием Биволом, одним из самых конкурентоспособных боксеров в полуполном весе сегодня, критика соперников, с которыми он отказался столкнуться, продолжается. В связи с этим президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулайман обратился с посланием к боксерам, заинтересованным в том, чтобы бросить вызов лучшему фунту за фунт в мире, и не исключил, что Канело может принять потасовку в будущем.

«Вы должны быть спокойны, очевидно, что все хотят сразиться с Канело, потому что это бой, который решает вашу жизнь (...) У Канело есть повестка дня на этот год. Есть много возможностей, и tuneos, безусловно, очень хороши. Бенавидес начинает против Лемью, появляется Калеб Плант, Чарло. В любом случае, есть много возможностей, но вопрос не в том, чтобы впадать в отчаяние, я думаю, что есть Канело для всех и надолго», - сказал он после своего участия в WBC Traditional Coffee Tuesday.

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