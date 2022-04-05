США поздравили Чавеса с победой в Коста-Рике и привержены «укреплению двусторонних связей»

U.S. Secretary of State Antony Blinken speaks during the unveiling ceremony of a bronze bust of former Secretary of State James A. Baker III, at the State Department, in Washington, D.C., U.S., April 4, 2022. Evan Vucci/Pool via REUTERS

Правительство Соединенных Штатов поздравило Родриго Чавеса, избранного президентом Коста-Рики Партией социал-демократического прогресса, с победой во втором туре президентских выборов, состоявшихся в воскресенье, и выразило готовность «укреплять двусторонние связи».

«Соединенные Штаты поздравляют Родриго Чавеса Роблеса с избранием на пост президента Коста-Рики. Мы также поздравляем костариканцев с участием и проведением избирательного процесса в соответствии с прочными демократическими традициями Коста-Рики», — заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Таким образом, он подчеркнул, что «Коста-Рика представляет собой маяк демократии в Америке и во всем мире». «Наши двусторонние отношения остаются корнями в общих демократических ценностях, которые укрепляют свободу, инклюзивность и уважение прав человека», - добавил он, говорится в заявлении, опубликованном на сайте Госдепартамента.

«Мы надеемся укрепить связи между нашими странами для продвижения наших общих интересов, включая гуманное управление миграцией, защиту окружающей среды и работу с демократическими партнерами в регионе на пути к более безопасному, процветающему и демократическому полушарию», — отметил Блинкен.

Чавес Роблес победил на выборах, набрав 52,9 процента голосов. Главный соперник Чавеса Хосе Мария Фигерес из Партии национального освобождения (PLN) получил 47,1% бюллетеней, при этом на выборах проголосовало более 40 процентов голосов.

El candidato presidencial costarricense, José María Figueres REUTERS

Таким образом, избранный президент изменил результаты первого тура, в котором победил бывший президент Фигерас. Второй тур пришлось провести, поскольку ни один из кандидатов не превысил 40-процентный порог поддержки во время первого раунда, проведенного в феврале.

Экономист и бывший чиновник Всемирного банка Родриго Чавес был избран в это воскресенье 49-м президентом в истории Коста-Рики, после кампании, в которой он обещал «перемены» и борьбу с коррупцией, и в которой он был вовлечен в споры по поводу случаев сексуальных домогательств и предполагаемых параллелей структуры финансирования.

Чавес из молодой Партии социал-демократического прогресса набрал 52,9% голосов, чтобы победить бывшего президента Хосе Марии Фигереса Ольсена из традиционной Партии национального освобождения.

Кандидат удивил 6 февраля прошлого года в первом туре, заняв второе место и попав во второй тур против бывшего президента Фигераса.

60-летний Чавес предложил атаковать коррупцию, в которой он обвиняет предыдущие правительства, включая правительства соперничающей партии, и провести глубокие государственные реформы через референдум, то, что было заклейменено его оппонентами как популизм.

Среди обещаний кандидата — сокращение процедур для предпринимателей и социального обеспечения, изменения в образовательных планах страны, уменьшение размера государства и поддержка прибрежных секторов, которые являются беднейшими в стране.

План правительства Чавеса нацелен на экономические действия по сокращению процедур и облегчению предпринимательских действий, снижению социального бремени, требованию результатов от государственных учреждений, созданию рабочих мест и привлечению большего объема инвестиций, а также снижению стоимости базовой корзины с помощью указов.

Чавес также пообещал продвигать единую пенсионную систему, осуществить налоговую реформу, одобренную нынешним правительством, ужесточить санкции против коррупции и повысить эффективность социальных расходов.

«Сейчас не время праздновать, но это огромный вызов», - сказал Чавес в своей победной речи, узнав о результатах выборов.

«Я выражаю признательность дону Хосе Марии Фигерасу и всем людям, которые голосовали за него», и в то же время прошу его работать вместе, чтобы сделать возможными проекты, которые его котендор назвал «коста-риканским чудом», которое было его предвыборным проектом.

(С информацией от Europa Press)

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ: