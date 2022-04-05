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США поздравили Чавеса с победой в Коста-Рике и привержены «укреплению двусторонних связей»

Таким образом, избранный президент изменил результаты первого тура, в котором победил бывший президент Фигерас

Newsroom Infobae

5 апрель 2022
U.S. Secretary of State Antony Blinken speaks during the unveiling ceremony of a bronze bust of former Secretary of State James A. Baker III, at the State Department, in Washington, D.C., U.S., April 4, 2022. Evan Vucci/Pool via REUTERS
U.S. Secretary of State Antony Blinken speaks during the unveiling ceremony of a bronze bust of former Secretary of State James A. Baker III, at the State Department, in Washington, D.C., U.S., April 4, 2022. Evan Vucci/Pool via REUTERS

Правительство Соединенных Штатов поздравило Родриго Чавеса, избранного президентом Коста-Рики Партией социал-демократического прогресса, с победой во втором туре президентских выборов, состоявшихся в воскресенье, и выразило готовность «укреплять двусторонние связи».

«Соединенные Штаты поздравляют Родриго Чавеса Роблеса с избранием на пост президента Коста-Рики. Мы также поздравляем костариканцев с участием и проведением избирательного процесса в соответствии с прочными демократическими традициями Коста-Рики», — заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Таким образом, он подчеркнул, что «Коста-Рика представляет собой маяк демократии в Америке и во всем мире». «Наши двусторонние отношения остаются корнями в общих демократических ценностях, которые укрепляют свободу, инклюзивность и уважение прав человека», - добавил он, говорится в заявлении, опубликованном на сайте Госдепартамента.

«Мы надеемся укрепить связи между нашими странами для продвижения наших общих интересов, включая гуманное управление миграцией, защиту окружающей среды и работу с демократическими партнерами в регионе на пути к более безопасному, процветающему и демократическому полушарию», — отметил Блинкен.

Чавес Роблес победил на выборах, набрав 52,9 процента голосов. Главный соперник Чавеса Хосе Мария Фигерес из Партии национального освобождения (PLN) получил 47,1% бюллетеней, при этом на выборах проголосовало более 40 процентов голосов.

El candidato presidencial costarricense, José María Figueres
El candidato presidencial costarricense, José María FigueresREUTERS

Таким образом, избранный президент изменил результаты первого тура, в котором победил бывший президент Фигерас. Второй тур пришлось провести, поскольку ни один из кандидатов не превысил 40-процентный порог поддержки во время первого раунда, проведенного в феврале.

Экономист и бывший чиновник Всемирного банка Родриго Чавес был избран в это воскресенье 49-м президентом в истории Коста-Рики, после кампании, в которой он обещал «перемены» и борьбу с коррупцией, и в которой он был вовлечен в споры по поводу случаев сексуальных домогательств и предполагаемых параллелей структуры финансирования.

Чавес из молодой Партии социал-демократического прогресса набрал 52,9% голосов, чтобы победить бывшего президента Хосе Марии Фигереса Ольсена из традиционной Партии национального освобождения.

Кандидат удивил 6 февраля прошлого года в первом туре, заняв второе место и попав во второй тур против бывшего президента Фигераса.

60-летний Чавес предложил атаковать коррупцию, в которой он обвиняет предыдущие правительства, включая правительства соперничающей партии, и провести глубокие государственные реформы через референдум, то, что было заклейменено его оппонентами как популизм.

Среди обещаний кандидата — сокращение процедур для предпринимателей и социального обеспечения, изменения в образовательных планах страны, уменьшение размера государства и поддержка прибрежных секторов, которые являются беднейшими в стране.

План правительства Чавеса нацелен на экономические действия по сокращению процедур и облегчению предпринимательских действий, снижению социального бремени, требованию результатов от государственных учреждений, созданию рабочих мест и привлечению большего объема инвестиций, а также снижению стоимости базовой корзины с помощью указов.

Чавес также пообещал продвигать единую пенсионную систему, осуществить налоговую реформу, одобренную нынешним правительством, ужесточить санкции против коррупции и повысить эффективность социальных расходов.

«Сейчас не время праздновать, но это огромный вызов», - сказал Чавес в своей победной речи, узнав о результатах выборов.

«Я выражаю признательность дону Хосе Марии Фигерасу и всем людям, которые голосовали за него», и в то же время прошу его работать вместе, чтобы сделать возможными проекты, которые его котендор назвал «коста-риканским чудом», которое было его предвыборным проектом.

(С информацией от Europa Press)

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