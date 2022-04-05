Шокирующее изображение гигантской планеты, все еще «находящейся в утробе матери», масса которой в девять раз превышает массу Юпитера

Ученые наблюдали огромную планету, примерно в девять раз превышающую массу Юпитера, на удивительно ранней стадии формирования, описав ее как все еще находящиеся в утробе матери, что бросает вызов сегодняшнему пониманию образования планет.

Исследователи использовали телескоп Subaru, расположенный рядом с вершиной спящего гавайского вулкана, и орбитальный космический телескоп Хаббла для обнаружения и изучения планеты под названием AB Aurigae b, газового гиганта, который вращается необычайно далеко от своей молодой звезды-хозяина. Газовые гиганты — это планеты, такие как крупнейшие в нашей Солнечной системе Юпитер и Сатурн, состоящие в основном из водорода и гелия, с закрученными газами, окружающими меньшее твердое ядро.

«Мы считаем, что он все еще находится на очень ранней стадии процесса своего рождения», - говорит астрофизик Тейн Карри из телескопа Subaru и исследовательского центра Nasa-Ames, ведущий автор исследования, опубликованного в понедельник в журнале Nature Astronomy. «Данные свидетельствуют о том, что это самая ранняя стадия образования, когда-либо наблюдавшаяся для газового гиганта».

Он встроен в обширный диск из газа и пыли, который содержит материал, образующий планеты и окружающий звезду под названием AB Aurigae. Он расположен в 508 световых годах от Земли. У этой звезды был мимолетный момент славы, когда его образ появился в сцене из фильма 2021 года «Не смотри вверх».

Около 5000 планет были идентифицированы за пределами нашей Солнечной системы, называемые экзопланетами, но это одна из самых больших. Он приближается к максимальному размеру, чтобы классифицироваться как планета, а не коричневый карлик, промежуточное тело между планетой и звездой. Он нагревается за счет газа и пыли, которые попадают на него.

Планеты в процессе формирования, называемые протопланетами, наблюдались вокруг одной звезды.

Почти все известные экзопланеты имеют орбиты вокруг звезд на расстоянии, отделяющем наше солнце от самой дальней планеты, Нептуна. Но эта планета вращается в три раза дальше Нептуна от Солнца и в 93 раза дальше от Земли до Солнца.

Его рождение, по-видимому, происходит в результате иного процесса, нежели стандартная модель образования планет.

El disco alrededor de la estrella AB Aurigae, donde se han detectado signos de nacimiento de planetas. Fotografía: Observatorio Europeo Austral/Reuters

«Традиционно считается, что большинство планет, если не все, образуются в результате медленного накопления твердых тел в скальном ядре, и что газовые гиганты проходят эту фазу, прежде чем твердое ядро станет достаточно массивным, чтобы начать накапливать газ», - сказал астроном и соавтор исследования Оливье Гийон из телескопа Subaru и Университет Аризоны.

В этом сценарии протопланеты, встроенные в диск, окружающий молодую звезду, постепенно превращаются из пыли в твердые объекты размером с горные породы и, если это ядро достигает массы в несколько раз больше массы Земли, они начинают накапливать газ из диска.

«Этот процесс не может формировать гигантские планеты на больших орбитальных расстояниях, поэтому это открытие бросает вызов нашему пониманию образования планет», — говорит Гийон.

Вместо этого исследователи полагают, что AB Aurigae b формируется на стадии, когда диск вокруг звезды охлаждается, а гравитация заставляет его фрагментировать на одно или несколько массивных скоплений, образующих планеты.

«Есть несколько способов приготовить яйцо», — говорит Карри. «И, по-видимому, существует несколько способов формирования планеты, похожей на Юпитер».

Звезда AB Aurigae примерно в 2,4 раза массивнее нашего солнца и почти в 60 раз ярче. Ему примерно 2 миллиона лет, он ребенок по звездным меркам, по сравнению с примерно 4,5 миллиардами лет нашему солнцу среднего возраста. В начале своей жизни Солнце также было окружено диском, который породил Землю и другие планеты.

«Новые астрономические наблюдения постоянно бросают вызов нашим современным теориям и в конечном итоге улучшают наше понимание Вселенной», — говорит Гийон. «Формирование планет очень сложное и запутанное, впереди много сюрпризов».

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