Печально известный преступник, стоящий за наркобизнесом «El Pozolero del Teo», который разбавил более 300 человек

В криминальном мире существуют легенды, которые прославились во всем мире из-за жестокости, за которой они прячутся, или очень редко из-за героизма или даров доброты и борьбы за это.

Существует история о невообразимой жестокости даже к различным наркокорридосам, таким как тот, который сочинил и исполнил Тито Торбеллино под названием El Pozolero del Teo, где изображена жизнь Сантьяго Мезы, который подчинялся поручению бывшего лейтенанта Арельяно Феликса в Тихуане.

Это повествовательный набор с аккордеонами и перкуссией в простом стиле Нортеньо Банды, который на протяжении всей своей карьеры посвятил себя совершенствованию Тито Торбеллино, который якобы был убит наркоторговлей.

Лирика хроники одного из многочисленных приключений вместе со своими боссами, которые, по-видимому, вели контрольно-пропускной пункт и арест большой важности, в котором участвовали Эль Хефе 3 Летрас (Тео) и его товарищ Ла Перра, сражаясь выстрелами с властями.

Tito Torbellino, el cantante que supuestamente predijo su muerte en un narcocorrido (Foto: Facebook / Tito & Su Torbellino)

Теодоро Гарсия Сименталь, Эль Тео, был бывшим лейтенантом Арельяно Феликс, который в итоге расстался с ними, также был покровителем Сантьяго Мезы, одного из самых садистских преступников последнего времени, прозванного его modus operandi как Эль Позолеро, который произвел революцию в методах исчезновения с его знаменитыми и опасными актами роспуска трупов.

Сантьяго Меза Лопес был арестован в 2009 году в приграничном городе Тихуана, где занимался каменной кладкой, но это был всего лишь фасад, в реальности он был редким преступником.

На момент их заверения, наряду с другими преступниками, они получили пулемет калибра 9,9 мм, модель MP5, карабин калибра 5,56 мм модели ZM4, винтовку калибра 308 калибра, винтовку модели HK-91, винтовку 0,5 калибра, винтовку модели 82A1, 2 наступательные гранаты и полезные патроны, а также как автомобили «Джип Командер», «Тойота Тундра» и «Тойота Камри».

Durante la detención del Pozolero fueron aseguradas armas, cartuchos, granadas y automóviles FOTO: JULIETA MORA/CUARTOSCURO.COM Julieta Mora | Julieta Mora

След был найден Ассоциацией «Объединение исчезнувших» в Нижней Калифорнии, которая находилась на земле, известной как Ла Галлера, гигантской тайной могиле, в которой хранилось от 14 000 до 15 000 человеческих останков, некоторые из которых были предоставлены Мезой.

Один из убийц собственного народа Тео рекомендовал продолжить поиски в этом районе, пока они наконец не обнаружили 7000 человеческих осколков со следами попытки роспуска и до 2000 зубов.

Работа Позолеро заключалась в том, чтобы получить в своей секретной лаборатории, где у него были бочки, наполненные каустической содой, тела врагов его боссов и оставить их в веществе до полного разбавления. Взамен он получил 600 долларов за тело.

Хотя его метод может показаться, на первый взгляд, несколько жестоким, гротескным и, следовательно, без предварительного планирования или «в поездке», правда в том, что у Мезы был свой собственный рецепт приготовления вещества, которое он использовал. Это был не экспромт.

La Procuraduría General de la República (PGR) presentó a Santiago Meza López, El Pozolero, El Chago o El Chaguito, encargado de desaparecer los cuerpos de los ejecutados por la facción del cártel de Tijuana que lidera Teodoro García Simental, alias El Teo. FOTO: JULIETA MORA/CUARTOSCURO.COM Julieta Mora | Julieta Mora

Прозвище El Pozolero было дано благодаря его методу: 200-литровой ванне, которая наполняла наполовину водой, а затем опустошила два мешка каустической соды и, наконец, сбросила четвертованные тела.

Эта смесь простояла не менее 8 часов на сильном огне, пока окончательно не закипела и почти полностью не распалась. Были части тела, которые не обгорели, такие как зубы, ногти или небольшие кусочки кости, которые он в конце концов выбросил в пустырь, сжигал их бензином и закопал.

Этому методу, сообщил Меза, его научил Эфраин Перес, бывший член картеля Арельяно Феликс и один из самых опасных наркоторговцев за последнее время. Он находится в тюрьме в США с 26-летним сроком заключения.

Во время поимки он предстал перед национальными властями, которые, по его словам, распустили чуть более 300 тел по приказу Тео, который сначала работал в картеле Арельяно Феликса, а позже разлучился. По оценкам, за 9 лет оно составило 650 человек.

El Pozolero fue condenado a 10 años de cárteles, mismos que se cumplen este 2022 y podría salir libre en abril FOTO: JULIETA MORA/CUARTOSCURO.COM Julieta Mora | Julieta Mora

Эль Позолеро был приговорен к 10 годам тюрьмы за преступления, связанные с организованной преступностью, преступным сообществом и тайным захоронением; его срок истечет в 2022 году, и он может быть освобожден в течение апреля месяца.

Тито Торбеллино - не единственный мексиканец с севера, который отличился тем, что спел эпико-лирическую песню описанному выше преступнику. Группа Explosión Norteña сделала то же самое с песней El Cocinero, а также с пьесой «Сантьяго Меза» Фиделя Руэды.

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ:

Джессика Осегера «La Negra», дочь «Менчо», вышла на свободу