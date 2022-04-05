«Джентльмены»: скоро выйдет серия фильма Гая Ричи

«Джентльмены»: фильм Гая Ричи 2019 года будет показан в серийной версии для Netflix. (Мирамакс)

В 2019 году английский режиссер Гай Ричи («Свиньи и бриллианты», Аладдин) выпустил новый фильм с маркой своего кинотеатра. Это был фильм «Джентльмены» («Джентльмены», также известный в Испании как «Повелители мафии»), рассказывающий о жизни Микки Пирсона (Мэтью Макконахи), американца, который поселяется в Англии, где строит империю, связанную с коммерциализацией марихуаны. Его бизнес начинает дрожать, когда начинают распространяться слухи о том, что Пирсон пытается вытащить деньги из бизнеса. Здесь начинаются предательства, шантаж и взятки других наркогрупп и их окружения.

Успех фильма был настолько велик, что Ричи и Мирамакс решили дать сюжету новый шанс и объединились с Netflix, чтобы рассказать больше приключений об этих наркотиках в сериале, который уже находится в разработке.

Согласно сайту, специализирующемуся на развлекательных новостях, Deadline, Ричи станет режиссером первых двух эпизодов этого сериала. Пока неизвестно, будет ли фантастика, которую создает Гай, иметь тот же сюжет или претерпит некоторые изменения для телевидения. Но мы знаем, что он написал первый эпизод с Мэтью Ридом («Острые козырьки») сам. Ричи, в свою очередь, станет исполнительным продюсером сериала «Джентльмены», задачу он выполнит вместе с Айваном Аткинсоном, Марном Дэвисом и Биллом Блоком, которые также были продюсерами фильма.

Повороты постановок означали, что сначала «Джентльмены» должны были стать сериалом (до пандемии 2020 года), а затем фильмом, но планы были изменены, и мы увидели фильм первым, чем сериал. На данный момент The Gentleman будет доступен на платформе с 1 мая для тех, кто еще не наслаждался этим фильмом. Фильм был хорошо принят публикой, так как ему удалось собрать более 115 миллионов долларов США, что является большой цифрой с учетом первоначальных инвестиций в размере 22 миллионов долларов США.

Серия находится на предварительной стадии написания сценариев. Что касается актерского состава, то пока не подтверждено, будет ли кто-либо из актеров оригинальной версии в нем участвовать. Давайте вспомним, что в фильме было много звезд, сопровождающих Макконахи, таких как Чарли Ханнэм, Колин Фаррелл , Хью Грант , Джереми Стронг, Мишель Докери, Генри Голдинг и Том Ву. Вполне вероятно, что некоторые из них войдут в состав сериала для Netflix, который выйдет только в 2023 году.

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