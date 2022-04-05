«Вызов коробки»: вернулось ли спокойствие в Омега Хаусе?

Судя по всему, в командном доме Omega напряженность, которая была испытана на прошлой неделе, уже преодолена. В эпизоде «The Box Challenge», вышедшем в эфир 4 апреля, женщины группы отпраздновали день рождения Осса.

Женщины Омеги проснулись раньше обычного, чтобы украсить торт для Осы. Затем они пошли к другим членам дома и вместе пошли к постели исполненного мужчины, чтобы разбудить его, поя ему.

Вечеринка заверила, что скучает по своей семье, чтобы разделить эту особую дату, но он поблагодарил момент со своими коллегами из Omega, которых он назвал «очень красивыми людьми». Конкурент заверил, что это уникальная возможность.

Следует помнить, что этот эпизод был записан после того, как женщины Омеги решили поговорить со своими сверстниками, чтобы сказать им, что они не критикуют их, когда они плохо работают, но что они это делают, и это влияет на них. Участники заявили, что они чувствуют себя немотивированными каждый раз, когда участвуют в соревнованиях в Городе боксов.

Анна, которая показала себя самой раздражающей, сказала, что чувствовала себя «весом команды» из-за того, что мужчины думали о ней. Он даже предупредил, что если он покинет соревнование, отчасти это связано с тем, что он не хочет продолжать принадлежать к Omega.

«Если я уйду прямо сейчас, не говорите мне: «Вы нужны нам, вы лучшие в команде». Мне кажется, они ничего не ценят. Сейчас я очень обескуражен смертельным испытанием, и это, очевидно, влияет на производительность. Если у меня вес Омега, почему я останусь здесь?» Анна спросила.

Со своей стороны Карла отметила, что в команде нет союза. Он указывал Криолло, Хуану Пабло и Оссе «бросать пуллы» или намеки каждый раз, когда он участвовал в тесте, и сказал, что это демотивирует ее.

Криолло ответил, что не может быть лицемерным, когда команда проигрывает. Он сказал, что если он указывает на ошибки, это потому, что он хочет, чтобы их исправили, поскольку он не любит терпеть голод, спать на полу или заканчивать услуги в доме.

Таким образом, разговор закончился, но атмосфера продолжала оставаться напряженной. Кроме того, Анна и Хуан Пабло, которые были осуждены командой «Альфа», должны были уйти в Black Box, чтобы бороться за свое место в соревнованиях. В конце концов, как будто это было предчувствие, слова женщины Омега оказались правдой, и она ушла из реалити-шоу.

Теперь на этой неделе еще один участник должен выйти из конкурса. Бета, Альфа и Гамма отстают от Omega, которая выиграла все испытания этого цикла. Два новых осужденных надевают жилет, чтобы принять участие в сложном смертельном испытании, в котором до сих пор присутствуют только осужденные из двух команд.

Соблюдая свое косвенное соглашение с Beta, розовая команда снова надела жилет на членов команд Gamma и Alpha, которые были готовы к этому отчету, что побудило их выиграть последнее испытание этого цикла.

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