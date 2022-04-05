Лучшие мемы, которые падение Альфредо Адаме оставило в своем новом бою

Альфредо Адаме был популярной темой в Твиттере, поскольку он участвовал в бою, но результат снова не благоприятствовал ему. Это произошло на пресс-конференции, где адвокат Карлоса Трехо, с которым актер вступил в столкновения со времен мимо, прервал его, и это заставило Адаме ответить насилием.

Van varias veces que el actor cae de espaldas en sus peleas, lo que provocó que lo compararan con una tortuga que no se puede parar. (Twitter: @LordVonGabo)

Насмешки появились из-за того, что актер попытался применить свою знаменитую технику «велосипедного удара», из-за которой пользователи сети распространяли мемы на социальные сети таких сетей, как Twitter, в дополнение к демонстрации своей позиции по поводу произошедшего.

El video se viralizó en redes sociales y dura un minuto con 19 segundos. (Twitter: @morrisonchristo)

Когда он захотел использовать знаменитую технику, чтобы пинать его, он упал, что заставило многих сравнивать его с черепахой, повернутой в панцире, и это вызвало различные насмешки. Помимо того, что они спрашивают, сколько еще раз им придется увидеть падение Адаме, чтобы заявить, что он не разбирается в карате.

Adame aseguró en la conferencia de prensa que Carlos Trejo pidió 3 millones de pesos para que se llevara acabo la famosa pelea. (Twitter: @lch_bin_Chema)

Пользователи утверждали, что Адаме падает во всех своих боях во время удара велосипедом, что показывает, что это не очень хорошая техника.

El abogado Montalvo gritó al actor: “El tracalero fuiste tú, el que no se presentó en la rueda de prensa fuiste tú”. (Twitter: @John_LYL)

Причиной драки стало то, что он заверил СМИ, что знаменитая борьба с Трехо не состоялась из-за его требований.

En el video se muestra que intentan separar a Adame del abogado para evitar que se golpeen. (Twitter: @XiomaraRubio)

Адвокат Карлоса Трехо пожаловался актеру, потому что он не присутствовал на драке, о которой они договорились, из-за чего актер расстроился и остановился со стула идти прямо, чтобы ударить его. И дело в том, что драка, которую многие ожидали, так и не наступила, и оба участвовали винили друг друга; Карлос упомянул, что актер не снимал юридических ограничений, которые он имел против него.

Después de que Trejo le aventara una botella que le lastimó el ojo, Adame claró que la pelea podía ser pospuesta. (Twitter: @UltraRadioPue)

Хотя они пытались остановить его, Адаме сразу пошел к адвокату и начал бросать удары, однако он споткнулся о стул и упал на спину, делая движения ногами. Видео заканчивается через 1 минуту 19 секунд, когда Adame останавливается, а сотрудники службы безопасности выводят Монтальво с места происшествия.

Los internautas hicieron diversos memes sobre la caída de Adame. (Twitter: @Pepe_Ramoz).

«Независимо от ситуации, формы, количества людей, того, что такое бой, Альфредо Адаме всегда заканчивается тем, что лежит на полу, пинает свой велосипед. Это все, что нам нужно было сегодня, чтобы посмеяться, спасибо», — прокомментировал один из пользователей Twitter.

Chumel Torres fue uno de los que se pronunciaron al respecto. (Twitter: @pinkfreud73)

«Я уже понял, как Адаме сражается, так же как существуют стили кунг-фу (например, стиль журавля, тигра и т. Д.). Альфредо Адаме использует стиль червя, он ползает вокруг и враги выбивают его, а затем добивают своим знаменитым велосипедом», - сказал другой пользователь.

Por otro lado, diversos usuarios afirmaron que Adame hizo esto solo para estar en el ojo público de nuevo. (Twitter: @saenz_geo)

Важно помнить, что в предыдущих интервью Адаме заявлял, что он разбирается в карате и даже имеет черный пояс. «В Mix Marcials Arts есть удар, называемый велосипедом, когда соперник падает, вы начинаете пинать велосипед», - сказал бывший водитель.

Adame fue trending topic principal en Twitter debido a su caída. (Foto: @ElSrDeLasArmas)

До этого ажиотажа в социальных сетях он участвовал в уличной драке, которая также стала вирусной в социальных сетях, поскольку его оставили на полу, что вызвал комментарии и сомнения в его предполагаемом знании боевых искусств.

Algunos de los usuarios afirmaron que fueron los fantasmas de Carlos Trejo quienes hicieron que se cayera. (Twitter: @netogomez92)

Несколько пользователей социальной сети Twitter заявили, что увидев актера в трендовой теме, они нашли забавным видеть, как он снова упал своим знаменитым велосипедным ударом.

Чумел Торрес был одним из тех, кто говорил об этом: «Посмотрите на это с нежной стороны: на этот раз это была не девушка, кусающая задницу. Его избили 4 стула», - выложил он в твите.

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