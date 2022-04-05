Кислотный комментарий, с которым Чумел Торрес сравнил аннулирование мандата AMLO с комментариями Венесуэлы

Через несколько дней после аннулирования мандата в Мексике это все еще вызывает много сомнений, в основном среди персонажей, которые не поддерживают четвертое преображение (Q4) и президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор (AMLO).

Эти журналисты, политики, аналитики и граждане, обычно из социальных сетей, пытаются бойкотировать этот всенародный опрос несколькими способами. От цифр против этого до предполагаемого нарушения Конституции из-за нарушений, которые произошли в последние недели.

Среди всех голосов против этого есть голос ютубера Чумеля Торреса, который доказал, что является решительным критиком нынешнего правительства, поскольку он практически каждый день комментирует или шутит о Лопесе Обрадоре или ком-то из его кабинета.

По поводу отзыва мандата он также высказал свое мнение, и по этому поводу он заверил, что Табаскеньо «учится у лучших», потому что Уго Чавес и Николас Мадуро в их родной Венесуэле также призвали включить эту цифру в соответствующие конституции.

(Foto: Twitter)

Чихуахуа поделился видео TikTok, в котором, во-первых, покойный бывший президент южноамериканской страны замечен настаивающим на референдуме об отзыве, со словами, очень похожими на те, которые использовал Лопес Обрадор, когда он говорит об этом демократическом процессе, который состоится 10 апреля.

Позже появляется Мадуро, призывая население выйти и собрать подписи, чтобы в середине своего срока и, как продиктовано высшим законом Венесуэлы, президент, если это решение народа, покинет свой пост.

Пользователи этой социальной сети отметили, что этот же ресурс продвигал бывший президент Боливии Эво Моралес, которого также критиковали, потому что, как отмечают пользователи сети, избирательные органы этих стран находятся под контролем правительства, что сильно отличается от ситуации. опыт работы в Мексике с Национальным избирательным институтом (INE).

Аналогичным образом, женщина, назвавшаяся венесуэлькой, пояснила, что Чавес использовал эту цифру, но только для того, чтобы изгнать из государственной администрации тех, кто голосовал против нее, поскольку якобы имея контроль над избирательными органами, она всегда могла это сделать.

La Revocación de Mandato de AMLO se realizará el próximo 10 de abril (Foto: Andrea Murcia/Cuartoscuro) Andrea Murcia

Несмотря на все отмеченные нарушения, предполагаемые отношения с Венесуэлой и другими странами, классифицированными оппозицией как «коммунистические» или «социалистические», отзыв мандата в Мексике полностью поддерживается избирательными органами.

По данным Национального института выборов (НИС), аннулирование мандата является инструментом участия граждан «для определения скорейшего завершения деятельности лица, занимающего пост президента Республики, на основе потери доверия», этот механизм будет реализован для с тем чтобы гарантировать политическое право на гражданство путем всеобщего, прямого, тайного и свободного голосования.

Бюллетени для аннулирования мандата будут содержать вопросы, указывающие на следующее: Согласны ли вы с тем, чтобы Андрес Мануэль Лопес Обрадор, президент Мексиканских Соединенных Штатов, был отменен его мандат в связи с утратой доверия или останется на посту Председателя Республика до окончания срока его полномочий?

Любое лицо, зарегистрированное в списке избирателей, может принять участие в этом демократическом мероприятии, которое в силу бюджетных соображений будет иметь меньше ящиков, о местонахождении которых можно узнать на странице Locate Your Box https://ubicatucasilla.ine.mx/, в который вы должны ввести в раздел и организацию проживания в соответствии с полномочиями избирателя.

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