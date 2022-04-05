Сюрприз в мировом футболе: французская пресса заверила, что Килиан Мбаппе уже определил свое будущее

RMC Sport указал, что нападающий останется в Париже и что объявит о своем решении в мае

Будущее Килиана Мбаппе — это то, что держит мировой футбол в напряжении с того момента, как стало известно, что 23-летний нападающий будет свободен от игры с июля. После того, как испанская пресса несколько раз объявляла, что «Реал Мадрид» станет их следующим пунктом назначения, в последние дни сам футболист посеял сомнения и стали давать спекуляции о его преемственности.

В этот понедельник французская пресса была более прямой и заверила, что «Мбаппе подпишет свое продление с ПСЖ». Журналист Даниэль Риоло объявил об этом на RMC Sport и сказал, что Килиан объявит о своем решении продолжить в Париже в мае.

«Единственный интерес Аль Хелаифи — знать, что будет делать Килиан. Мне никто не поверит, но об этом объявят в мае, и он останется», - сказал корреспондент, сброшенный бомбой. Стоит вспомнить, что в минувшее воскресенье, после разгрома над «Лорьяном», где Мбаппе был великой фигурой с двумя голами и тремя передачами, он оставил открытой возможность продолжения в «Пари Сен-Жермен».

«Я еще не принял решение, но есть новые элементы. Можно я останусь? Конечно», - сказала Килиан, ошеломив всю европейскую прессу. «Я дал достаточно информации, думаю, у вас достаточно, чтобы иметь возможность работать», - сказал он с улыбкой журналистам, в смешанном районе Парке-де-лос-Пренсес после того, как уничтожили «Лорьян» (5-1).

«Я не хочу ошибаться», - добавил он, сказав: «Я не принял своего решения. Я знаю, что для людей это занимает какое-то время, они говорят со мной об этом каждый день...» Благоразумный, когда дело доходит до выступления, Мбаппе обычно не оставляет свои заявления на волю случая, и он прекрасно знал, что спортивные ньюсрумы будут кипеть после их выходов трижды: сначала на Prime Video, затем дважды в смешанной зоне с письменной прессой, а затем перед радио и телевидением станций.

Мбаппе повторил: «Нет, я не выбрал, я не принял решения, думаю, есть новые элементы, много параметров». Именно эти «новые элементы» вызывают спекуляции, но ни клуб, ни окружение игроков не прояснили тайну о них.

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