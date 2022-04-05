Spotify готовит мировую премьеру подкаста Batman Unearthed в партнерстве с DC

Spotify подготовила новый подкаст, который заставит слушателей почувствовать себя в Готэм-сити. Это оригинальный аудиосериал, Batman Unburied, который в Латинской Америке будет называться Batman Unearthed и скоро выйдет в свет.

5 апреля Spotify, Warnes Bros и DC объявили, что официальная премьера состоится 3 мая следующего года. Партнерство этих брендов позволит использовать обширную библиотеку культовых персонажей DC в новых подкастах, чтобы объединить поклонников Брюса Уэйна в новом опыте.

В заявлении потоковой платформы говорится, что релиз будет во всем мире и что история будет адаптирована от оригинального сценария из США в Латинскую Америку, Бразилию, Францию, Германию, Индию, Индонезию, Италию и Японию, что делает его крупнейшим одновременным релизом Spotify на сегодняшний день.

Каждая из девяти упомянутых версий будет иметь своих актеров озвучивания и продюсерские команды. Они будут независимо расположены и адаптированы для отражения культуры и языка этого места, сохраняя при этом подлинную историю.

(Warner Bros./DC Comics)

«Благодаря нашему необыкновенному партнерству с Warner Bros. и DC у нас есть уникальная возможность открыть новую эру любимых супергероев DC в мире аудио с голосами из нескольких звезд. Сила подкастов никогда не была так очевидна, как леденящий душу саундскейп этого шедевра Дэвида Гойера, который рассказывает знаменательную историю единственного и неповторимого Брюса Уэйна», - говорится в заявлении директора по контенту и рекламе Spotify Дон Острофф.

Дэвид С. Гойер, создатель Batman Unearthed. Для тех, кто не помнит, он был вдохновителем культовых супергеройских фильмов, таких как «Бэтмен начинается» и «Человек из стали», на этот раз он является исполнительным продюсером американского аудиосериала. Хари Сама будет директором проекта в Готэм-сити.

Производство в настоящее время ведется во всех регионах, где оно будет запущено. Голосовой состав для американской версии будет следующим:

- Уинстон Дьюк в роли Бэтмена/Брюса Уэйна

- Хасан Минхадж в роли Загадки

- Джина Родригес в роли Барбары

- Джейсон Айзекс в роли Альфреда

- Лэнс Реддик в роли Томаса Уэйна.

(Foto: Spotify)

- Альфонсо Эррера в роли Бэтмена/Бруно Диас

- Карлос Арагон в роли Альфреда

- Ана Бренда Контрерас в роли Барбары Гордон

- Зурия Вега в роли Келла

- Загадка Альфонсо Барболла

- Эрнан Мендоза в роли Томаса Уэйна

По словам Питера Джирарди, исполнительного вице-президента по альтернативному программированию Warner Bros. Animation., актерскому составу удалось уловить темную сущность работы Дэвида Гойера, «подняв повествовательный подкаст на новый уровень» погружения. «Я не мог попросить лучшего способа начать наше творческое партнерство со Spotify», - сказал он.

Batman Unburied (Бэтмен Непохороненный) — психологический триллер, который перенесет слушателей в новые пространства в сознании человека за маской. На этот раз Брюс Уэйн предстает как судебно-медицинский патологоанатом, который работает в больнице Готэма и ему поручено осматривать жертв The Harvester, серийного убийцы, охотящегося на граждан. Супергерой не только будет вынужден столкнуться со своими собственными ментальными демонами, но и победить их, чтобы спасти жителей Готэма в качестве своего альтер-эго Бэтмена.

«Бэтмен — один из самых интересных персонажей в истории комиксов и вселенной DC. Дать голос этому сложному супергерою с такими великими союзниками, как Фабула, Spotify, Warner Bros., DC и Хари Сама, - это большой вызов и в то же время отличная возможность поработать с замечательными коллегами-актерами, переосмысливая эту историю и создавая что-то очень наше. Это приглашение публике погрузиться в эту звуковую вселенную Готэм-сити», — подчеркнул Альфонсо Эррера.

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